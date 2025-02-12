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12 лютого 2025, 13:10

Українці втрачають інтерес до купівлі житла: фокус зміщується на землю

У 2024 році українці стали менш активно купувати та продавати нерухомість, особливо це стосується житла. Про це свідчать дані Міністерства юстиції, які оприлюднив Опендатабот.

У 2024 році українці стали менш активно купувати та продавати нерухомість, особливо це стосується житла.
Фото Pixabay

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Що відомо

Загалом, протягом 2024 року було засвідчено 452 217 договорів купівлі-продажу нерухомості. Цей показник на 12% перевищує рівень 2023 року, проте він все ще на 28% нижчий, ніж у довоєнному 2021 році.

Цікавим фактом є те, що більшість угод (60%) стосувалася земельних ділянок. Українці віддають перевагу інвестиціям у землю, ніж у житло. Кількість угод щодо купівлі-продажу землі зросла на 18% за рік, досягнувши 273 тисяч. Проте, цей показник також не досягає довоєнного рівня 2021 року, коли було укладено 306 тисяч подібних договорів.

Деталі

Ситуація з купівлею-продажем житла є менш оптимістичною. За рік кількість таких угод зросла лише на 3%. Наразі цей показник майже вдвічі нижчий, ніж до початку повномасштабного вторгнення росії.

Водночас українці почали частіше користуватися іпотечними програмами для придбання житла. Кількість іпотечних договорів за рік зросла на 14%, сягнувши майже 13 тисяч.

Значний вплив на відновлення попиту на іпотечне житло мала державна програма «єОселя». Завдяки їй у 2024 році було оформлено 70% іпотек на житло, що становить 8,5 тисяч угод.

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Джерело: Мінфін
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