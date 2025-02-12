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12 лютого 2025, 11:40

Нова Зеландія пом'якшує правила отримання «золотої візи»

Нова Зеландія пом'якшує вимоги до отримання так званої «золотої візи» у рамках стратегії із залучення заможних інвесторів. Серед ключових змін — скасування вимог до знання англійської мови та значне скорочення мінімального терміну перебування в країні, пише Financial Times (FT).

Нова Зеландія пом'якшує вимоги до отримання так званої «золотої візи» у рамках стратегії із залучення заможних інвесторів.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Видання зазначає, що програма «золотих віз» широко використовувалася низкою європейських країн, проте багато хто з них відмовився від схем, пов'язаних з інвестиціями в нерухомість через зростання цін на житло.

Нова Зеландія, навпаки, вирішила спростити доступ до візи в рамках політики нового правоцентристського уряду щодо збільшення обсягів іноземних інвестицій на тлі економічного спаду.

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«Нам потрібно частіше говорити „так“ і рідше — „ні“ в Новій Зеландії», — заявив прем'єр-міністр Крістофер Лаксон на пресконференції, підкресливши, що зміни спрямовані на створення більш сприятливих умов для інвесторів.

Як отримати візу

Тепер для отримання візи інвестори мають вкласти щонайменше 5 млн новозеландських доларів ($2,8 млн) в економіку країни. При цьому мінімальний термін їхнього перебування в країні знижений зі 117 днів за чотири роки до 21 дня за три роки.

Інший варіант візи доступний для інвесторів, які готові вкласти від 10 млн новозеландських доларів протягом п'яти років. У цьому випадку вони повинні перебувати в країні не менше ніж 105 днів за зазначений період. Міністр імміграції Еріка Стенфорд зазначила, що колишні вимоги до тривалого проживання відлякували деяких потенційних інвесторів.

Читайте також: «Золота віза»: Купівля нерухомості в Португалії більше не дає прав на візу

Нагадаємо

Нова Зеландія вже давно використовує інвестиційні візи як інструмент економічного розвитку. Проте попередні реформи, проведені лейбористським урядом Джасінди Ардерн у 2022 році, посилили правила у спробі направити іноземні інвестиції до місцевих компаній замість пасивних вкладень в акції та облігації. У результаті за рік на нову візу подали заявки лише 20 осіб — удесятеро менше, ніж за старої схеми.

За даними міністра фінансів та економічного зростання Ніколи Вілліс, за два роки з 2022 року за програмою Ардерн в економіку надійшло лише 70 млн новозеландських доларів.

Для порівняння, до 2020 року попередня схема принесла 2,2 млрд доларів за той же період.

У той час як Нова Зеландія спрощує правила для інвесторів, Європа йде в протилежному напрямку — країни ЄС поступово згортають або посилюють програми «золотих віз», незважаючи на зростаючий інтерес, особливо серед громадян США після виборів 2024 року, зазначає Bloomberg.

За останні роки низка країн відмовилася від цих програм. Великобританія, Ірландія, Нідерланди та Іспанія припинили видачу золотих віз, а Португалія виключила нерухомість зі списку допустимих інвестицій. Греція, навпаки, зберегла програму, але підвищила мінімальний поріг вкладень. Обмеження запроваджуються і за межами Європи.

Австралія призупинила програму інвесторських віз, а країни Карибського басейну під тиском ЄС та США підвищили вартість «золотих паспортів» і посилили перевірку заявників.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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