Україна отримає грант від Японії в розмірі 8,8 млрд японських єн, або близько $58 млн. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
11 лютого 2025, 14:22
Україна отримає грант від Японії в розмірі близько $58 мільйонів
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Що відомо
«Сьогодні затвердили відповідний проєкт угоди між нашими урядами. Це будуть кошти Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) на фінансування проєктів відбудови. Вдячний японським партнерам за послідовну незмінну підтримку», — написав Шмигаль.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
Шмигаль молодець, японський єн, як чукча каже…
1 тис український гривень