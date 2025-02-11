Україна отримає грант від Японії в розмірі близько $58 мільйонів

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«Сьогодні затвердили відповідний проєкт угоди між нашими урядами. Це будуть кошти Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) на фінансування проєктів відбудови. Вдячний японським партнерам за послідовну незмінну підтримку», — написав Шмигаль.

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