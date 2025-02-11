Трамп скасував звільнення України від мит на імпорт сталі та виробів з неї. В Мінекономіки відреагували

Президент США Дональд Трамп скасував тимчасове звільнення України від мит на імпорт сталі та виробів з неї. Про це повідомляється в його указі , підписаному 10 лютого.

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Як це вплине на металургію

«Останні роки ми докладали усіх зусиль, щоб українська сталь лишалася за межами 25% тарифів у США. Рішення США із 12 березня запровадити мито на сталь із інших держав, зокрема і з України, закономірно вплине на металургійну галузь», — написала міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, експорт металургійної продукції склав 57,9% у нашому експорті до США — $503,3 млн з $869,1 млн. Найбільший товар експорту — чавун ($363,4 млн, 940 тис. тон), труби ($112,9 млн, 92 тис. тон), прутки ($15,2 млн, 3,3 тис. тон), дріт ($4 млн, 3,9 тис. тон), металоконструкції ($1,3 млн, 182 тони).

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Водночас як зазначається у самій прокламації Трампа, частка української продукції в імпорті сталі в США мінімальна і не має суттєвого впливу на американських виробників. Найбільшими експортерами цієї продукції є АрселорМіттал Кривий Ріг та Інтерпайп. Ці компанії важко постраждали від війни, як і вся металургії галузь.

«Тому ми налаштовані на активну роботу з партнерами для пошуку оптимального рішення до 12 березня», — підсумувала вона.