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11 лютого 2025, 13:28

Трамп скасував звільнення України від мит на імпорт сталі та виробів з неї. В Мінекономіки відреагували

Президент США Дональд Трамп скасував тимчасове звільнення України від мит на імпорт сталі та виробів з неї. Про це повідомляється в його указі, підписаному 10 лютого.

Президент США Дональд Трамп скасував тимчасове звільнення України від мит на імпорт сталі та виробів з неї.

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Як це вплине на металургію

«Останні роки ми докладали усіх зусиль, щоб українська сталь лишалася за межами 25% тарифів у США. Рішення США із 12 березня запровадити мито на сталь із інших держав, зокрема і з України, закономірно вплине на металургійну галузь», — написала міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, експорт металургійної продукції склав 57,9% у нашому експорті до США — $503,3 млн з $869,1 млн. Найбільший товар експорту — чавун ($363,4 млн, 940 тис. тон), труби ($112,9 млн, 92 тис. тон), прутки ($15,2 млн, 3,3 тис. тон), дріт ($4 млн, 3,9 тис. тон), металоконструкції ($1,3 млн, 182 тони).

Читайте також: Трамп запровадив 25% мито на імпорт сталі та алюмінію

Водночас як зазначається у самій прокламації Трампа, частка української продукції в імпорті сталі в США мінімальна і не має суттєвого впливу на американських виробників. Найбільшими експортерами цієї продукції є АрселорМіттал Кривий Ріг та Інтерпайп. Ці компанії важко постраждали від війни, як і вся металургії галузь.

«Тому ми налаштовані на активну роботу з партнерами для пошуку оптимального рішення до 12 березня», — підсумувала вона.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Три літри
Три літри
11 лютого 2025, 16:27
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Тут мають бути радісні коментарі людей які в темі про «зброя в обмін на ресурси» скиглили про продаж держави
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