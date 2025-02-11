Національний банк України встановив на 11 лютого 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,5936 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 12 копійок.
11 лютого 2025, 8:00
Офіційний курс: НБУ знизив гривню на 12 копійок
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Валютний ринок
Нацбанк на 11 лютого встановив офіційний курс гривні щодо євро на рівні 42,89 грн (на 10 лютого курс було встановлено на рівні 43,03 грн). Європейська валюта подешевшала на 14 копійок.
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Джерело: Мінфін
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