Офіційний курс: НБУ підвищив гривню на одну копійку

Національний банк України встановив на 10 лютого 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,4733 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 1 копійку.

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Валютний ринок

Нацбанк на 10 лютого встановив офіційний курс гривні щодо євро на рівні 43,03 грн (на 7 лютого курс було встановлено на рівні 42,97 грн). Європейська валюта подорожчала на 6 копійок.

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