Пастижери та бутафори: Держпраці назвало рідкісні професій на ринку праці України в 2024 році

У 2024 році найбільш затребуваними серед роботодавців були робітничі професії, як будівельник, сантехнік, електрик, слюсар, зварник, швачка та інші кваліфіковані фахівці. Про це йдеться у повідомленні Держслужби праці.

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Топ-7 рідкісних професій на ринку праці України

Водночас серед професій, що дуже рідко опиняються в переліку вакансій, трапляються дійсно незвичайні. Серед них — чистильник димоходів, сортувальник немитої вовни, годинникар міської ратуші чи фарбувальник дзеркал.

1. Апаратник вирощування дріжджів. Торік на таких спеціалістів надходило лише 12 запитів.

2. Настроювач піаніно та роялів. Лише 5 вакансій з’явилося в центрах зайнятості за весь 2024 рік. Серед вимог, які ставили роботодавці до претендентів на посаду, — точне налагодження піаніно і роялів на стандартну висоту тону по камертону.

3. Халвомісильник. Всього 4 вакансії за минулий рік. Ця професія об'єднує спеціалістів, які готують східні десерти з горіхів та цукру. Саме вони регулюють процес замішування білкової, горіхової та карамельної маси, стежать за витягуванням ниток халви та створенням її шарувато-волокнистої структури.

4. Натурник. Кількість вакансій також 4. По суті, це — «живий об'єкт мистецтва».

5. Бутафор. Лише 3 такі вакансії за рік. Ці майстри малюють ескізи, а потім створюють муляжі предметів, які згодом з’являються в театрі, кіно, на полицях магазинів та в художніх студіях.

6. Пастижер. За минулий рік в Україні було лише 2 вакансії. Це спеціаліст, який створює перуки, шиньйони, колоритні брови, вуса і бороди для театру, кіно чи fashion-індустрії. Пастижер — це майстер, який візуально може перевтілити будь-яку людину, навіть у фантастичну істоту.

7. Ембріолог. Лише одна така вакансія з’явилася у базі служби зайнятості торік. Це фахівець в галузі репродуктивної медицини, який допомагає створювати нове життя, а багатьом людям — дає шанс стати батьками.