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10 лютого 2025, 14:36

США припиняє карбування одноцентових монет

Президент США Дональд Трамп доручив міністру фінансів Скотту Бессанту припинити випуск монет номіналом у один цент (пенні). Про це він заявив у соцмережі Truth Social, посилаючись на звіт Департаменту державної ефективності (DOGE), пише Ліга.

Президент США Дональд Трамп доручив міністру фінансів Скотту Бессанту припинити випуск монет номіналом у один цент (пенні).
Фото Grok AI

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Що відомо

Собівартість виробництва одного пенні становить понад 3 центи, що робить їх випуск економічно неефективним.

У 2023 році США витратили $179 мільйонів на виробництво 4,5 мільярда пенні, що становило 40% від загальної кількості викарбуваних монет.

У 2024 році собівартість виготовлення одного пенні зросла до 3,7 цента через подорожчання міді.

Історичний контекст

Ідея відмови від пенні не нова. Монети номіналом в один цент карбуються з 1793 року, але вже неодноразово підіймалося питання про їхню недоцільність. Наприклад, у 1857 році США скасували випуск монети номіналом у пів цента через низьку популярність та зростання вартості сировини.

Наслідки для економіки

Федеральний резервний банк Річмонда попереджав, що припинення випуску пенні може призвести до округлення готівкових транзакцій до п’яти центів, що може вплинути на ціноутворення.

Інші монети

Пенні — не єдина монета, собівартість виробництва якої перевищує номінал. Наприклад, у 2024 році виготовлення монети номіналом у п’ять центів коштувало близько 14 центів.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
bonv
bonv
10 лютого 2025, 15:45
#
Ціни ціни…
+
+30
Strain
Strain
10 лютого 2025, 15:55
#
Там 170 млн, то там 300 млн.
Щас Трамп поскребёт по сусекам, посокращает госс аппарат и окажется что там 100 лярдов свободных денег=)
Если опустить популизм, но для Америки такие меры точно полезные.
+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
10 лютого 2025, 16:14
#
Замінять 1 цент на 1 шаг?
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