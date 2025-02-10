Впродовж січня український автопарк поповнили 14 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Відносно січня 2024 року цей показник зменшився на 16%, повідомляє Укравтопром.
10 лютого 2025, 13:15
Імпорт вживаних авто в Україну знизився на 16% — Укравтопром
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Які авто лідирують
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 46,6%.
Далі йдуть: дизельні — 24,4%; електромобілі — 20,5%; гібриди — 4,5%; авто з ГБО — 4%.
Який вік авто
Середній вік вживаних машин, що у січні перейшли на українські номери, становить 10 років. Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, став Volkswagen Golf.
Топ-10 найпопулярніших моделей місяця
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VW Golf — 714 од.;
- Skoda Octavia — 543 од.;
- Renault Megane — 527 од.;
- VW Tiguan — 407 од.;
- Audi Q5 — 395 од.;
- VW Passat — 359 од.;
- Nissan Leaf — 355 од.;
- Tesla Model Y — 341 од.;
- Nissan Rogue — 322 од.;
- Tesla Model 3 — 312 од.
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Джерело: Мінфін
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