Імпорт вживаних авто в Україну знизився на 16% — Укравтопром

Впродовж січня український автопарк поповнили 14 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Відносно січня 2024 року цей показник зменшився на 16%, повідомляє Укравтопром.

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Які авто лідирують

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 46,6%.

Далі йдуть: дизельні — 24,4%; електромобілі — 20,5%; гібриди — 4,5%; авто з ГБО — 4%.

Який вік авто

Середній вік вживаних машин, що у січні перейшли на українські номери, становить 10 років. Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, став Volkswagen Golf.

Топ-10 найпопулярніших моделей місяця

VW Golf — 714 од.;

Skoda Octavia — 543 од.;

Renault Megane — 527 од.;

VW Tiguan — 407 од.;

Audi Q5 — 395 од.;

VW Passat — 359 од.;

Nissan Leaf — 355 од.;

Tesla Model Y — 341 од.;

Nissan Rogue — 322 од.;

Tesla Model 3 — 312 од.