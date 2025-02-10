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ВхідРеєстрація
10 лютого 2025, 12:01

Понад 11 тисяч компаній змінили адресу реєстрації у 2024 році. Куди переїжджає найбільше бізнесу

11 083 компаній змінили юридичну адресу реєстрації у 2024 році, за даними Єдиного державного реєстру. Більшість з них займаються оптовою торгівлею та будівництвом. Лідером за виписаними та зареєстрованими бізнесами став Київ — майже однакова кількість компаній релокувалася сюди та звідси торік. Про це повідомляє Опендатабот.

11 083 компаній змінили юридичну адресу реєстрації у 2024 році, за даними Єдиного державного реєстру.
Фото: depositphotos

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Релокація бізнесу

Понад 11 тис. компаній релокувалися з одного регіону в інший торік. Переїзди компаній через війну за рік скоротилися на 18%. Також це на 25% менше, ніж до повномасштабного.

32% цих компаній займаються оптовою торгівлею, ще 6% — будівництвом. Замикає трійку компаній-мігрантів бізнеси, що проводять операції з нерухомістю — 4,8%.

Найбільше бізнесу покинуло Київ — 36,6% або 4 тис. компаній. Ще по 10% поїхало з Київської та Дніпропетровської областей.

Водночас ті самі регіони є найпопулярнішим місцем, куди переїжджає бізнес. 28% компаній зареєструвалися у Києві. Ще 11% релокувалися до Київської області, а 10% — до Дніпропетровської.

Найпопулярніші маршрути переїздів такі:

  • З Києва до Київської області — 775 компаній;
  • З Києва до Дніпропетровської області — 575;
  • З Київської області в Київ — 563.

Найбільшою компанією за доходом у 3 кварталі 2024 року, яка релокувалася, стала «ЗЕ.ТЕК» (6,7 млрд грн), яка торгує газом. Торік вона поїхала з Рівненської області до Києва, але у 2025 році повернулася назад.

Компанія «Кворум-Нафта» (5,7 млрд грн), яка виробляє паперову продукцію, релокувалася з Миколаївської області у Київ. А виробнича компанія «ЗОЛОТИЙ ДРАКОН» (4 млрд грн доходу), яка займається оптовою торгівлею, переїхала з Вінницької області у Київ.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
bonv
bonv
10 лютого 2025, 12:57
#
Реєстрація то таке.
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