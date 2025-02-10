11 083 компаній змінили юридичну адресу реєстрації у 2024 році, за даними Єдиного державного реєстру. Більшість з них займаються оптовою торгівлею та будівництвом. Лідером за виписаними та зареєстрованими бізнесами став Київ — майже однакова кількість компаній релокувалася сюди та звідси торік. Про це повідомляє Опендатабот.
Понад 11 тисяч компаній змінили адресу реєстрації у 2024 році. Куди переїжджає найбільше бізнесу
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Релокація бізнесу
Понад 11 тис. компаній релокувалися з одного регіону в інший торік. Переїзди компаній через війну за рік скоротилися на 18%. Також це на 25% менше, ніж до повномасштабного.
32% цих компаній займаються оптовою торгівлею, ще 6% — будівництвом. Замикає трійку компаній-мігрантів бізнеси, що проводять операції з нерухомістю — 4,8%.
Найбільше бізнесу покинуло Київ — 36,6% або 4 тис. компаній. Ще по 10% поїхало з Київської та Дніпропетровської областей.
Водночас ті самі регіони є найпопулярнішим місцем, куди переїжджає бізнес. 28% компаній зареєструвалися у Києві. Ще 11% релокувалися до Київської області, а 10% — до Дніпропетровської.
Найпопулярніші маршрути переїздів такі:
- З Києва до Київської області — 775 компаній;
- З Києва до Дніпропетровської області — 575;
- З Київської області в Київ — 563.
Найбільшою компанією за доходом у 3 кварталі 2024 року, яка релокувалася, стала «ЗЕ.ТЕК» (6,7 млрд грн), яка торгує газом. Торік вона поїхала з Рівненської області до Києва, але у 2025 році повернулася назад.
Компанія «Кворум-Нафта» (5,7 млрд грн), яка виробляє паперову продукцію, релокувалася з Миколаївської області у Київ. А виробнича компанія «ЗОЛОТИЙ ДРАКОН» (4 млрд грн доходу), яка займається оптовою торгівлею, переїхала з Вінницької області у Київ.
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