За січень держава заощадила 2 мільярди гривень завдяки Prozorro Market

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 лютого 2025, 10:20

За січень держава заощадила 2 мільярди гривень завдяки Prozorro Market

За перший місяць 2025 року державні замовники закупили через Prozorro Market товари широкого вжитку на суму 16 млрд грн. При цьому вони заощадили майже 2 мільярди гривень. Для порівняння за весь попередній рік було заощаджено 4 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки.

За перший місяць 2025 року державні замовники закупили через Prozorro Market товари широкого вжитку на суму 16 млрд грн.
Фото: protocol.ua

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Prozorro Market наразі активно використовують близько 13 тисяч замовників. Система пропонує широкий вибір товарів, необхідних для державних установ. Серед них — харчові продукти, офісне устаткування, товари для потреб оборони, шкільні автобуси, електроенергія тощо. Частину е-каталогу, що охоплює товари широкого вжитку, адмініструє державна установа «Професійні закупівлі».

«Результати січня демонструють ефективність змін: економія на товарах широкого вжитку, таких як харчі та енергоносії, становила 1,7 млрд грн, ще близько 300 млн грн замовники зекономили на лікарських засобах», — зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.

Завдяки активній залученості національного бізнесу та високій конкуренції Prozorro Market дозволяє не тільки економити бюджетні кошти. Е-каталог також робить публічні закупівлі значно швидшими. Замовники можуть придбати необхідні товари всього за 9 днів, оскільки у системі вже є перевірені постачальники, готова тендерна документація та шаблони договорів. Крім цього, Prozorro Market сприяє розвитку малого та середнього бізнесу, створюючи прозорі умови для співпраці підприємців із державою.

Загалом у 2024 році державні замовники придбали через Prozorro Market товарів широкого вжитку на суму понад 41 мільярд гривень. Це вчетверо перевищило показник 2023 року.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
SergValin
SergValin
9 лютого 2025, 12:56
#
Ну это же неправда. Абсолютно все, от мала до велика, знают, как это делается: на тендер заявляется стоимость чего-либо с наценкой 100% от рынка, тендер «выигрывает» поставщик с наценкой 50%. По итогу в отчёт пишем, что сэкономили аж 25%, а по факту переплатили половину.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами