За січень держава заощадила 2 мільярди гривень завдяки Prozorro Market

За перший місяць 2025 року державні замовники закупили через Prozorro Market товари широкого вжитку на суму 16 млрд грн. При цьому вони заощадили майже 2 мільярди гривень. Для порівняння за весь попередній рік було заощаджено 4 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки.

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Що відомо

Prozorro Market наразі активно використовують близько 13 тисяч замовників. Система пропонує широкий вибір товарів, необхідних для державних установ. Серед них — харчові продукти, офісне устаткування, товари для потреб оборони, шкільні автобуси, електроенергія тощо. Частину е-каталогу, що охоплює товари широкого вжитку, адмініструє державна установа «Професійні закупівлі».

«Результати січня демонструють ефективність змін: економія на товарах широкого вжитку, таких як харчі та енергоносії, становила 1,7 млрд грн, ще близько 300 млн грн замовники зекономили на лікарських засобах», — зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.

Завдяки активній залученості національного бізнесу та високій конкуренції Prozorro Market дозволяє не тільки економити бюджетні кошти. Е-каталог також робить публічні закупівлі значно швидшими. Замовники можуть придбати необхідні товари всього за 9 днів, оскільки у системі вже є перевірені постачальники, готова тендерна документація та шаблони договорів. Крім цього, Prozorro Market сприяє розвитку малого та середнього бізнесу, створюючи прозорі умови для співпраці підприємців із державою.

Загалом у 2024 році державні замовники придбали через Prozorro Market товарів широкого вжитку на суму понад 41 мільярд гривень. Це вчетверо перевищило показник 2023 року.