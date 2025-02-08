Обмін «старих» доларів. В НБУ нагадали правила

Нацбанк у 2023 році провів комплексні заходи щодо врегулювання ситуації з обміном зношених банкнот. Зрештою, кількість звернень громадян зі скаргами на банки та небанківські установи, що здійснюють обмін валют , знизилася щонайменше вп’ятеро. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Що відомо

Зокрема, у 2024 році відбулося 150 перевірок пунктів обміну 17 небанківських фінустанов, за результатами яких Нацбанк застосував штрафи на загальну суму 5,65 млн грн.

Наразі НБУ отримує в середньому за місяць не більше 10 звернень зі скаргами, пов’язаними з відмовою чи обмеженнями в обміні банкнот іноземної валюти через рік їхньої емісії.

Утім, зазначається, що тема обміну так званих «старих» доларів «знову з’явилася на радарах». Зокрема, обмінники почали вимагати комісію у 10% за обмін доларових купюр до 2006 року випуску.

«Проблема, яка знову з'явилася на шпальтах медіа, може критися в тіньовому секторі, де працюють установи, що не мають ліцензії НБУ. Єдиним методом боротьби з такими нелегальними обмінниками є залучення правоохоронців», — наголошують в регуляторі.

Нацбанк також закликає громадян повідомляти їх про всі факти порушень у сфері обміну валют, зокрема зазначаючи найменування і адресу установи.

Наголошується, що за фактами порушень до піднаглядних фінансових установ Нацбанк вживатиме заходи впливу, включно з накладенням значних штрафів. У разі виявлення нелегальних пунктів обміну — обмінюватиметься інформацією з правоохоронцями, щоб зупиняти таку протиправну діяльність.

П’ять правил, які варто знати під час обміну банкнот іноземної валюти

усі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні без винятку прийматися до обміну;

банкам та небанківським установам заборонено відмовляти клієнтам у обміні іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центробанків та справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання;

банкам та небанківським установам під час обміну валют заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави;

з банкнотами, які мають ознаки значного зношення, мають здійснюватися операції інкасо. Банки та небанківські установи, які проводять такі операції, повинні обов’язково розмістити в касі в доступному для клієнтів місці чіткий перелік ознак значного зношення банкнот, тарифи інкасо;

у разі відмови приймати на обмін валюту, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків і справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання, споживачі можуть звернутися зі скаргою до НБУ.