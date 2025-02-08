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8 лютого 2025, 14:40

Нацбанк Польщі виступив проти створення біткоїн-резерву

Президент Національного банку Польщі (НБП) та голова Ради з монетарної політики Адам Глапінський заявив, що центробанк не планує включати біткоїн до своїх валютних резервів через побоювання щодо безпеки. Про це пише incrypted.

Президент Національного банку Польщі (НБП) та голова Ради з монетарної політики Адам Глапінський заявив, що центробанк не планує включати біткоїн до своїх валютних резервів через побоювання щодо безпеки.
Фото: depositphotos

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Що відомо

«НБП ні за яких обставин не розглядає можливість зберігання резервів у біткоїнах», — заявив він.

За його словами, питання створення біткоїн-резервів він також обговорював із представниками Нацбанку Чехії, але сам Глапінський цю ідею не підтримує.

Натомість НБП зосереджується на зберіганні золота, доларів США та євро, з незначною часткою інших активів, підкреслив голова центробанку.

Нагадаємо

Нацбанк Чехії збирається оцінити перспективи створення біткоїн-резерву з метою диверсифікації активів, хоча волатильність першої криптовалюти вимагає ретельного аналізу. Для цього центробанк може виділити 5% з наявного резерву активів.

Голова польского ЦБ звернув увагу на те, що стратегічне придбання золота Польщею відбулося вчасно, оскільки його вартість значно зросла в умовах глобальної невизначеності, на відміну від біткоїна, який, на його думку, характеризується волатильністю та непередбачуваністю.

Зазначимо, в той час, як Нацбанк Польщі критикує ідею створення біткоїн-резерву, кандидат у президенти країни Славомір Менцен націлений на запровадження подібної ініціативи за умови перемоги на виборах, які відбудуться в травні 2025 року.

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Джерело: Мінфін
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