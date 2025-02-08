Нацбанк Польщі виступив проти створення біткоїн-резерву

Президент Національного банку Польщі (НБП) та голова Ради з монетарної політики Адам Глапінський заявив , що центробанк не планує включати біткоїн до своїх валютних резервів через побоювання щодо безпеки. Про це пише incrypted.

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Що відомо

«НБП ні за яких обставин не розглядає можливість зберігання резервів у біткоїнах», — заявив він.

За його словами, питання створення біткоїн-резервів він також обговорював із представниками Нацбанку Чехії, але сам Глапінський цю ідею не підтримує.

Натомість НБП зосереджується на зберіганні золота, доларів США та євро, з незначною часткою інших активів, підкреслив голова центробанку.

Нагадаємо

Нацбанк Чехії збирається оцінити перспективи створення біткоїн-резерву з метою диверсифікації активів, хоча волатильність першої криптовалюти вимагає ретельного аналізу. Для цього центробанк може виділити 5% з наявного резерву активів.

Голова польского ЦБ звернув увагу на те, що стратегічне придбання золота Польщею відбулося вчасно, оскільки його вартість значно зросла в умовах глобальної невизначеності, на відміну від біткоїна, який, на його думку, характеризується волатильністю та непередбачуваністю.

Зазначимо, в той час, як Нацбанк Польщі критикує ідею створення біткоїн-резерву, кандидат у президенти країни Славомір Менцен націлений на запровадження подібної ініціативи за умови перемоги на виборах, які відбудуться в травні 2025 року.