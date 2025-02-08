Обсяг іноземних інвестицій у рф продовжує стрімко скорочуватися і станом на жовтень 2024 року опустився до мінімуму за останні 15 років. Про це пише The Moscow Times із посиланням на дані ЦБ рф.
Іноземні інвестиції в росію впали до мінімуму за 15 років
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Деталі
За даними регулятора, за перші три квартали минулого року іноземні інвестори забрали з реального сектора економіки ще $44 млрд прямих інвестицій, а їхній загальний обсяг опустився до $235 млрд.
У 2023 році росія втратила $80 млрд прямих іноземних інвестицій (ПІІ), у перший рік великої війни — $138 млрд.
За три роки загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку, який перед повномасштабним вторгненням становив майже $500 млрд, зменшився вдвічі — на $262 млрд.
Хоча лідер кремля володимир путін заявляв про «максимальну відкритість» для інвесторів з країн БРІКС і закликав їх вкладати в росію капітали, припливу грошей статистика Центробанку не зафіксувала.
Наприклад, влада Китаю — найбільшого торгового партнера росії, відносини з яким путін називає «стратегічними», заборонила місцевим компаніям вкладати гроші в нафтогазовий сектор росії, відмовилася інвестувати в проєкт «Сила Сибіру-2» і дала вказівку автоконцернам не будувати в рф заводи.
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