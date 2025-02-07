У четвер, 6 лютого, енергетична митниця оформила періодичну митну декларацію на експорт першої партії біометану до Європи трубопровідним транспортом. Про це повідомила митниця у Facebook.
Україна починає експортувати біометан
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Зазначається, що це стало можливим після двох років роботи над змінами до законодавства України, пов’язаних зі здійсненням митного контролю та митного оформлення біометану.
«Це не просто важливий крок у розвитку зеленої енергетики та зміцненні енергетичної безпеки регіону. Це значний прорив для України на шляху до енергетичної незалежності та європейської інтеграції», — йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що Україна має величезний потенціал для виробництва біометану та може бути важливим постачальником зеленої енергії на європейському ринку.
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Коментарі - 3
Хоча новина дуже гарна, не пройшло і 20 років коли планувався першій експорт.