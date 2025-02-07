Україна починає експортувати біометан

У четвер, 6 лютого, енергетична митниця оформила періодичну митну декларацію на експорт першої партії біометану до Європи трубопровідним транспортом. Про це повідомила митниця у Facebook.

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Зазначається, що це стало можливим після двох років роботи над змінами до законодавства України, пов’язаних зі здійсненням митного контролю та митного оформлення біометану.

«Це не просто важливий крок у розвитку зеленої енергетики та зміцненні енергетичної безпеки регіону. Це значний прорив для України на шляху до енергетичної незалежності та європейської інтеграції», — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що Україна має величезний потенціал для виробництва біометану та може бути важливим постачальником зеленої енергії на європейському ринку.