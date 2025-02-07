Українці збільшили обсяги вкладів до банків

Загальна сума вкладів фізичних осіб, у тому числі ФОП, у банках України станом на 1 січня 2025 року склала 1 392,2 млрд грн. Про це йдеться в пресрелізі Фонду гарантування вкладів .

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За їхніми даними, протягом 2024 року загальний приріст вкладів громадян склав 157,4 млрд грн, з яких 110,6 млрд грн — реальне зростання (без врахування переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів).

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 січня 2025 року:

вклади у національній валюті — 899,5 млрд грн (+103,1 млрд грн за 2024 рік);

вклади в іноземній валюті — 492,7 млрд грн (+54,3 млрд грн за 2024 рік).

Найбільша частка вкладників (57,9%) поклали на депозит від 10 до 20 000 грн. При цьому найбільша сума депозитів (49%) зосереджена у вкладах понад 600 000 грн.

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