Загальна сума вкладів фізичних осіб, у тому числі ФОП, у банках України станом на 1 січня 2025 року склала 1 392,2 млрд грн. Про це йдеться в пресрелізі Фонду гарантування вкладів.
Українці збільшили обсяги вкладів до банків
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За їхніми даними, протягом 2024 року загальний приріст вкладів громадян склав 157,4 млрд грн, з яких 110,6 млрд грн — реальне зростання (без врахування переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів).
Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 січня 2025 року:
- вклади у національній валюті — 899,5 млрд грн (+103,1 млрд грн за 2024 рік);
- вклади в іноземній валюті — 492,7 млрд грн (+54,3 млрд грн за 2024 рік).
Найбільша частка вкладників (57,9%) поклали на депозит від 10 до 20 000 грн. При цьому найбільша сума депозитів (49%) зосереджена у вкладах понад 600 000 грн.
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Коментарі - 1
Ну, тут в принципі зрозуміло)) цікаво скільки з цих 49% є всілякі депутати і міністри, котрі декларують подібні суми в депозитах в банках)))0))