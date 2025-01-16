ЄБРР оцінює свої інвестиції в Україну на цей рік у 1,5 мільярда євро

Європейський банк реконструкції та розвитку оцінює свої інвестиції в Україну на цей рік у 1,5 мільярда євро ($1,54 мільярда), оскільки вторгнення росії продовжує спустошувати країну. Про це сказав керуючий директор ЄБРР в Україні та Молдові Арвід Тюркнер, пише Bloomberg.

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«Планування — це складна річ в Україні», і «можливо більше, якщо ми знайдемо правильні угоди», — сказав Тюркнер.

«Інфраструктура, енергетична безпека є двома головними пріоритетами, а потім іде приватний сектор і стійкість у продовольчій безпеці», — додав він.

Минулого року лондонський банк інвестував в Україну рекордну суму — майже 2,4 млрд євро, збільшивши сплачений капітал на 4 млрд євро. ЄБРР зосередив своє енергетичне фінансування на децентралізованих малих генеруючих потужностях, щоб допомогти забезпечити безперебійне електропостачання населення та підприємств.

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Постійні ракетні та безпілотні атаки росії завдали шкоди енергетичним об'єктам, спричинивши відключення світла по всій країні.

Хоча ЄБРР надавав кредити українським державним компаніям, у тому числі залізницям, понад 50% його інвестицій торік було спрямовано на приватний бізнес, сказав Тюркнер.

За його словами, у 2025 році частка залишиться приблизно такою ж, оскільки банк бачить «хороший сільськогосподарський сектор», який є центральним для української економіки.

Україна повинна досягти прогресу в боротьбі з корупцією та судовій реформі, щоб сприяти інвестиційному клімату, оскільки «є надія», що відбудова може розпочатися цього року після припинення вогню або мирної угоди, сказав Тюркнер.

«Реформи важливі, і ми хочемо допомогти, чим можемо», — сказав він, додавши, що український уряд досяг «багатьох речей», незважаючи на війну.

Тюркнер також закликав український уряд просунутися в реформі корпоративного управління, оскільки державні компанії будуть залучені до реконструкції. «Ось чому їхнє управління, їхній потенціал, їхня прозорість і боротьба з корупцією відіграють ключову роль у успішній реконструкції».