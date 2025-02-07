Національний банк України встановив на 7 лютого 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,4897 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 17 копійок.
7 лютого 2025, 8:01
Офіційний курс: НБУ підвищив гривню на 17 копійок
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Валютний ринок
Нацбанк на 7 лютого встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 42,97 грн (на 6 лютого курс був встановлений на рівні 43,40 грн). Європейська валюта подешевшала на 43 копійки.
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Джерело: Мінфін
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