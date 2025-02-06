Офіційний курс: НБУ підвищив гривню на дев'ять копійок

Національний банк України встановив на 6 лютого 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,6584 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 9 копійок.

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Валютний ринок

Нацбанк на 6 лютого встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 43,40 грн (на 5 лютого курс був встановлений на рівні 43,11 грн). Європейська валюта подорожчала на 29 копійок.

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