У цьому відео фінансовий аналітик Олексій Козирев говорить про наступне:
6 лютого 2025, 19:08
Куди доросте державний борг України? Як віддавати борги (відео)
- Державний борг України сягнув майже 7 трлн гривень. Що відбувається з боргами України і що буде далі?
- Про Академію Мінфін.
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Джерело: Мінфін
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