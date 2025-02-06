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6 лютого 2025, 18:03

Імпорт автогазу знизився до мінімуму з травня 2022 року

У січні 2025 року постачання скрапленого газу з-за кордону в Україну становило 46,3 тис. тонн, що є найменшим показником з травня 2022 року. Про це повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».

У січні 2025 року постачання скрапленого газу з-за кордону в Україну становило 46,3 тис. тонн, що є найменшим показником з травня 2022 року.
Фото: sud.ua

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Порівняно з груднем 2024 року відвантаження скоротилося на 35%, за аналогічний період минулого року — на 9%.

«Низькі січневі показники імпорту частково обумовлені накопиченням ресурсу в грудні перед збільшенням акцизних ставок на продукт з початку 2025 року», — пояснили експерти.

Лідерам у постачанні пального залишається «БРСМ-Нафта», яка минулого місяця імпортувала 8,1 тис. тонн газу, що на 22% менше, ніж у грудні.

Компанія зосередила свої постачання на Румунії, а саме з термінала Interport Gaz, звідки відвантажила 7,7 тис. тонн ресурсу. Решту привезла газовозами з ГНС Bialchem Group (Польща).

З найбільших імпортерів найбільше скоротили постачання «Газтрон Україна» і група «Барс»: на 90% і 72%, до 0,3 тис. тонн і 0,48 тис. тонн відповідно. Також повністю відмовилася від імпорту «Вілле Форте», яка в грудні привезла по Дунаю 6,34 тис. тонн газу.

Зазначається, що через збереження високих цін на газ на заході все більше імпортерів переорієнтовують свої постачання на південь, частка якого у загальному імпорті продукту в січні становила рекордні 70%.

При цьому закупівлі у Польщі скоротилися до найменшого показника з квітня 2022 року — 6,4 тис. тонн. Автомобільні постачання зменшилися на 53%, до 3,7 тис. тонн, залізничні — на 45%, до 2,7 тис. тонн.

Зменшився імпорт ресурсу і з країн Балтії: з Литви — у 2,3 раза, до 5,9 тис. тонн, з Латвії — у 3,8 раза, до 0,6 тис. тонн.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
6 лютого 2025, 18:14
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