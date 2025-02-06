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6 лютого 2025, 8:42

Нацбанк випустив лімітований тираж срібних монет до Дня закоханих

Напередодні Дня закоханих Національний банк вводить в обіг пам'ятну монету «Сила кохання». Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Напередодні Дня закоханих Національний банк вводить в обіг пам'ятну монету «Сила кохання».
Фото: bank.gov.ua

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Деталі

Монета виготовлена зі срібла 925 проби та має номінал 10 гривень. Тираж — лише 15 000 монет.

На аверсі монети зображена троянда, стилізована у вигляді серця (локальна позолота), в графічне полотно якої вписано слово «кохання» різними мовами світу. Це підкреслює універсальність та безмежність кохання, яка не знає кордонів та мовних бар'єрів.

На реверсі в центрі — золоте серце, від якого рівномірно розходяться вібрації щирого та всеосяжного кохання.

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Де купити монету

Купити пам'ятну монету «Сила кохання» можна з 12 лютого 2025 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Вона також реалізовуватиметься банками-дистриб'юторами. Про початок реалізації вони повідомлять на своїх сайтах.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+30
Я_ __
Я_ __
6 лютого 2025, 8:59
#
«На реверсі в центрі — золоте серце, від якого рівномірно розходяться вібрації щирого та всеосяжного кохання.»

Від серця до Марсу))) як дядя Маск заповів))

Ну, а якщо серйозно, може монета комусь сподобається, особисто мені не дуже, занадто багато абстракції, на любителя.
+
+15
san4os
san4os
6 лютого 2025, 9:15
#
Дизайн монети ніякий, і тираж дуже великий як для українського срібла…
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