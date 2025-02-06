Нацбанк випустив лімітований тираж срібних монет до Дня закоханих

Напередодні Дня закоханих Національний банк вводить в обіг пам'ятну монету «Сила кохання». Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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Деталі

Монета виготовлена зі срібла 925 проби та має номінал 10 гривень. Тираж — лише 15 000 монет.

На аверсі монети зображена троянда, стилізована у вигляді серця (локальна позолота), в графічне полотно якої вписано слово «кохання» різними мовами світу. Це підкреслює універсальність та безмежність кохання, яка не знає кордонів та мовних бар'єрів.

На реверсі в центрі — золоте серце, від якого рівномірно розходяться вібрації щирого та всеосяжного кохання.

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Де купити монету

Купити пам'ятну монету «Сила кохання» можна з 12 лютого 2025 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Вона також реалізовуватиметься банками-дистриб'юторами. Про початок реалізації вони повідомлять на своїх сайтах.

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