Напередодні Дня закоханих Національний банк вводить в обіг пам'ятну монету «Сила кохання». Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Нацбанк випустив лімітований тираж срібних монет до Дня закоханих
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Деталі
Монета виготовлена зі срібла 925 проби та має номінал 10 гривень. Тираж — лише 15 000 монет.
На аверсі монети зображена троянда, стилізована у вигляді серця (локальна позолота), в графічне полотно якої вписано слово «кохання» різними мовами світу. Це підкреслює універсальність та безмежність кохання, яка не знає кордонів та мовних бар'єрів.
На реверсі в центрі — золоте серце, від якого рівномірно розходяться вібрації щирого та всеосяжного кохання.
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Де купити монету
Купити пам'ятну монету «Сила кохання» можна з 12 лютого 2025 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Вона також реалізовуватиметься банками-дистриб'юторами. Про початок реалізації вони повідомлять на своїх сайтах.
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Коментарі - 2
Від серця до Марсу))) як дядя Маск заповів))
Ну, а якщо серйозно, може монета комусь сподобається, особисто мені не дуже, занадто багато абстракції, на любителя.