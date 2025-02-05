Національний банк України встановив на 5 лютого 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,7558 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 3 копійки.
5 лютого 2025, 8:00
Офіційний курс: НБУ підвищив гривню на три копійки
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Валютний ринок
Нацбанк на 5 лютого встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 43,11 грн (на 4 лютого курс був встановлений на рівні 42,86 грн). Європейська валюта подорожчала на 25 копійок.
«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний додаток, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore .
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі