Акції AMD різко падають, оскільки дохід від ШІ-чипів розчаровує інвесторів

Акції американської компанії Advanced Micro Devices (AMD) впали на 9% у середу на попередніх торгах. Це сталося після того, як дохід компанії від ШІ-чипів не виправдав високих очікувань інвесторів, які вкладають мільярди в перспективи зростання генеративного штучного інтелекту. Про це повідомляє Reuters.

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AMD, один із найбільших виробників чипів для персональних комп’ютерів і серверів, оприлюднив квартальні результати, що перевищили прогнози аналітиків.

Проте увага ринку була зосереджена на сегменті ШІ, де доходи виявилися нижчими за очікування. Інвестори порівнювали показники AMD з Nvidia, яка контролює майже 80% ринку.

Компанія повідомила, що за четвертий квартал її дохід від центрів обробки даних, який включає продажі ШІ-чипів, склав $3,9 млрд, проти очікувань у $4,15 млрд.

«Можливо, AMD все ще відбирає частку ринку в Intel у сфері центральних процесорів (CPU), але компанія залишається далеко позаду Nvidia та намагається наздогнати її, коли мова заходить про графічні процесори (GPU)», — сказав Бен Баррінджер, технологічний аналітик Quilter Cheviot.

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Якщо падіння вартості акцій триватиме, ринкова капіталізація AMD може скоротитися на $17,5 млрд, виходячи з ціни $108,78 за акцію на премаркеті.

У 2024 році акції AMD впали 18%, тоді як Nvidia зросли на 171%.

Форвардний коефіцієнт ціни до прибутку (P/E) AMD на 12 місяців становить 23,39, тоді як у Nvidia — 26,27.

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