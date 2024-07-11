AMD придбає стартап Silo AI за $665 мільйонів, щоб посилити позиції у сфері ШІ

Американський виробник мікросхем Advanced Micro Devices (AMD) заявив, що придбає фінський стартап зі штучного інтелекту (ШІ) Silo AI приблизно за $665 млн, оскільки компанія намагається розширити можливості своїх ШІ-чипів, щоб конкурувати з лідером галузі Nvidia. Про це повідомляє Reuters.

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Створення та навчання великих мовних моделей є складним завданням навіть для великих технологічних компаній.

Придбання Silo AI допоможе AMD покращити розробку та розгортання моделей штучного інтелекту на базі AMD і допоможе потенційним клієнтам створювати складні моделі штучного інтелекту за допомогою чипів компанії.

Silo AI також посилить можливості AMD щодо розробки програмного забезпечення.

Незважаючи на те, що угода не вплине на фінансові показники AMD, вона «розблокує значний обсяг бізнесу, який просувається вперед», — сказав в інтерв'ю старший віце-президент AMD зі штучного інтелекту Вамсі Боппана.

За словами AMD, генеральний директор і співзасновник Silo AI Пітер Сарлін продовжить керувати підрозділом у складі AMD Artificial Intelligence Group. Очікується, що угода буде завершена в другій половині 2024 року.

Посилення позиції у сфері ШІ

Придбання Silo AI знаменує собою новий крок AMD у серії кроків, спрямованих на розширення її присутності у сфері ШІ.

Минулого року AMD придбала компанії, що займаються розробкою програмного забезпечення для штучного інтелекту, Mipsology і Nod.ai. За останній рік AMD інвестувала понад $125 млн у дюжину компаній у цій галузі.

Silo AI

Компанія Silo AI базується в Гельсінкі (Фінляндія) та спеціалізується на комплексних рішеннях на основі ШІ, які допомагають клієнтам інтегрувати технологію у свої продукти та послуги.

Стартап працює в Європі та Північній Америці, і серед його клієнтів є такі компанії, як Philips, Rolls-Royce та Unilever.