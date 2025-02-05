Президент підписав закон про продовження воєнного стану та мобілізації

Президент Володимир Зеленський підписав закони про чергове продовження воєнного стану і мобілізації в Україні з 8 лютого до 9 травня 2025 року. Про це йдеться у картках законів на сайті ВР.

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Продовження мобілізації та воєнного стану

Президент вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження в Україні терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації 14 січня, а вже 15 січня парламент проголосував за відповідні законопроєкти.

Що таке воєнний стан

Воєнний стан — це такий особливий правовий режим, який вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.