Президент Володимир Зеленський підписав закони про чергове продовження воєнного стану і мобілізації в Україні з 8 лютого до 9 травня 2025 року. Про це йдеться у картках законів на сайті ВР.
5 лютого 2025, 16:26
Президент підписав закон про продовження воєнного стану та мобілізації
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Продовження мобілізації та воєнного стану
Президент вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження в Україні терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації 14 січня, а вже 15 січня парламент проголосував за відповідні законопроєкти.
Що таке воєнний стан
Воєнний стан — це такий особливий правовий режим, який вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.
Джерело: Мінфін
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