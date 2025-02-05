Morgan Stanley переглянув прогноз щодо ставок ФРС

Morgan Stanley приєднався до Barclays і Macquarie у прогнозуванні єдиного зниження процентної ставки на 25 базисних пунктів ФРС цього року, посилаючись на невизначеність, спричинену тарифною політикою Трампа. Про це пише Yahoo.

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Прогнози банку

Раніше банк прогнозував два зниження ставки на 25 базисних пунктів у березні та червні. Goldman Sachs і Wells Fargo, як і раніше, очікують два зниження цього року.

Очікується, що тарифна політика Трампа призведе до зростання інфляції та збільшить тиск на центральний банк США, який прагне контролювати інфляційний тиск.

«Введення тарифів швидше, ніж ми припускали, швидше за все, призведе до зупинки дезінфляції за більш високих темпів інфляції, блокуючи будь-який короткостроковий шлях до зниження ставок», — написали аналітики Morgan Stanley .

«Навіть якщо тарифів вдасться уникнути, ми вважаємо, що їхній потенціал зберігає невизначеність щодо інфляції PCE на високому рівні», — додали вони.

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Передісторія

ФРС США залишила ставку на рівні 4,25%-4,50% у січні, але Пауелл заявив, що подальше зниження вартості запозичень тепер залежить від прогресу у уповільненні інфляції.