DOGE і SHIB гальмують, DOGEN готується до зростання після лістингу

Поки популярні мем-коїни Dogecoin і Shiba Inu переживають спад, на крипто-арені з'являється новий претендент.

DOGEN — перспективний токен, який уже викликає великий ажіотаж перед своїм лістингом.

Очікування високі: аналітики прогнозують зростання на 10 000%.

Криптоспільнота уважно стежить за DOGEN,

запитуючи — чи зможе він перевершити очікування та принести шалені прибутки?

Alpha мем-коїн DOGEN злітає на Місяць після масштабного лістингу!

DOGEN, який нещодавно привернув увагу криптоспільноти своїм сміливим образом потужного мем-коїна для альфа-лідерів, був лістингований 4 лютого.

Цей лістинг відбувся у найкращий момент, адже крипторинок стоїть на порозі масштабного бичачого зростання, підтриманого сприятливими геополітичними факторами.

💥 Один із членів спільноти вже назвав його «DOGE на стероїдах», і DOGEN дійсно має потенціал повторити успіх Dogecoin, який з моменту запуску зріс на 66 000%!

🔥 Ті, хто купив $DOGEN на пресейлі, отримали вигідну ціну. Але ще не пізно — аналітики прогнозують подальше зростання! 🔥

DOGEN: спільнота з реальною цінністю

DOGEN — це не просто короткостроковий хайп, а зростаючий рух,

що об'єднує впливову спільноту альфа-лідерів, готових захопити ринок.

Цей токен пропонує реальну користь, зокрема ексклюзивні бонуси та маркетингові кампанії для ранніх інвесторів.

DOGEN — це можливість стати частиною чогось по-справжньому великого.

📢 DOGEN уже зібрав $5,5 млн на пресейлі та залучив майже 20 000 учасників.

Ця сильна підтримка створює надійну основу для успішного зростання токена.

💰 Приватний пресейл $DOGEN завершено, але тепер токен можна купити за SOL на провідних криптобіржах!

🚀 DOGEN злітає на Місяць! Приєднуйтесь до місії та не пропустіть свій шанс! 🚀

Dogecoin: мем-коїн, який став феноменом крипторинку

Dogecoin — це криптовалюта, запущена у 2013 році як жартівлива альтернатива традиційним цифровим активам.

Її логотипом став відомий мем із собакою породи шиба-іну.

🔹 На відміну від Bitcoin, у Dogecoin немає обмеження на максимальну кількість монет.

🔹 Щохвилини в обіг вводиться 10 000 нових DOGE.

🎯 Спочатку Dogecoin сприймався як мем, але у 2021 році він став однією з топових криптовалют за ринковою капіталізацією.

💥 Основні фактори зростання:

✅ Активна підтримка спільноти

✅ Популярність у соцмережах

✅ Інтерес з боку великих інвесторів, таких як Ілон Маск

📈 У поточному ринковому циклі DOGE залишається привабливим активом,

завдяки сильній спільноті та високій впізнаваності.

Shiba Inu (SHIB): мем-коїн на базі Ethereum з великим потенціалом

Shiba Inu (SHIB) — це криптовалюта, натхненна Dogecoin, але створена на блокчейні Ethereum.

🔹 Запущена в серпні 2020 року анонімним розробником Рьоші (Ryoshi).

🔹 Початкова емісія становила 1 квадрильйон токенів.

📢 Половину всіх токенів передали співзасновнику Ethereum Віталіку Бутеріну.

🔹 Він пожертвував більшу частину на боротьбу з COVID-19 в Індії та спалив 40% загального обсягу SHIB.

💡 Це різко підвищило відомість проєкту.

🚀 SHIB використовує Ethereum, що дозволяє йому розширювати екосистему:

✅ ShibaSwap — децентралізована біржа

✅ NFT-платформа та DAO для голосування

📈 Ці нововведення можуть підвищити привабливість SHIB на ринку.

Висновок

Хоча DOGE і SHIB мають потенціал, їх короткострокові перспективи виглядають менш вражаюче.

🔺 DOGEN, навпаки, готується до вибухового зростання.

✔️ Прогнозований ріст: 700% до кінця пресейлу

✔️ Можливий 1000-кратний прибуток у найближчий альткоїн-сезон

📢 DOGEN йде слідом за BONK, WIF і Popcat, створюючи потужну спільноту та пропонуючи реальні вигоди для ранніх інвесторів.

📢 Офіційні ресурси DOGEN