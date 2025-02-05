Поки популярні мем-коїни Dogecoin і Shiba Inu переживають спад, на крипто-арені з'являється новий претендент.
DOGE і SHIB гальмують, DOGEN готується до зростання після лістингу
DOGEN — перспективний токен, який уже викликає великий ажіотаж перед своїм лістингом.
Очікування високі: аналітики прогнозують зростання на 10 000%.
Криптоспільнота уважно стежить за DOGEN,
запитуючи — чи зможе він перевершити очікування та принести шалені прибутки?
Alpha мем-коїн DOGEN злітає на Місяць після масштабного лістингу!
DOGEN, який нещодавно привернув увагу криптоспільноти своїм сміливим образом потужного мем-коїна для альфа-лідерів, був лістингований 4 лютого.
Цей лістинг відбувся у найкращий момент, адже крипторинок стоїть на порозі масштабного бичачого зростання, підтриманого сприятливими геополітичними факторами.
💥 Один із членів спільноти вже назвав його «DOGE на стероїдах», і DOGEN дійсно має потенціал повторити успіх Dogecoin, який з моменту запуску зріс на 66 000%!
🔥 Ті, хто купив $DOGEN на пресейлі, отримали вигідну ціну. Але ще не пізно — аналітики прогнозують подальше зростання! 🔥
DOGEN: спільнота з реальною цінністю
DOGEN — це не просто короткостроковий хайп, а зростаючий рух,
що об'єднує впливову спільноту альфа-лідерів, готових захопити ринок.
Цей токен пропонує реальну користь, зокрема ексклюзивні бонуси та маркетингові кампанії для ранніх інвесторів.
DOGEN — це можливість стати частиною чогось по-справжньому великого.
📢 DOGEN уже зібрав $5,5 млн на пресейлі та залучив майже 20 000 учасників.
Ця сильна підтримка створює надійну основу для успішного зростання токена.
💰 Приватний пресейл $DOGEN завершено, але тепер токен можна купити за SOL на провідних криптобіржах!
🚀 DOGEN злітає на Місяць! Приєднуйтесь до місії та не пропустіть свій шанс! 🚀
Dogecoin: мем-коїн, який став феноменом крипторинку
Dogecoin — це криптовалюта, запущена у 2013 році як жартівлива альтернатива традиційним цифровим активам.
Її логотипом став відомий мем із собакою породи шиба-іну.
🔹 На відміну від Bitcoin, у Dogecoin немає обмеження на максимальну кількість монет.
🔹 Щохвилини в обіг вводиться 10 000 нових DOGE.
🎯 Спочатку Dogecoin сприймався як мем, але у 2021 році він став однією з топових криптовалют за ринковою капіталізацією.
💥 Основні фактори зростання:
✅ Активна підтримка спільноти
✅ Популярність у соцмережах
✅ Інтерес з боку великих інвесторів, таких як Ілон Маск
📈 У поточному ринковому циклі DOGE залишається привабливим активом,
завдяки сильній спільноті та високій впізнаваності.
Shiba Inu (SHIB): мем-коїн на базі Ethereum з великим потенціалом
Shiba Inu (SHIB) — це криптовалюта, натхненна Dogecoin, але створена на блокчейні Ethereum.
🔹 Запущена в серпні 2020 року анонімним розробником Рьоші (Ryoshi).
🔹 Початкова емісія становила 1 квадрильйон токенів.
📢 Половину всіх токенів передали співзасновнику Ethereum Віталіку Бутеріну.
🔹 Він пожертвував більшу частину на боротьбу з COVID-19 в Індії та спалив 40% загального обсягу SHIB.
💡 Це різко підвищило відомість проєкту.
🚀 SHIB використовує Ethereum, що дозволяє йому розширювати екосистему:
✅ ShibaSwap — децентралізована біржа
✅ NFT-платформа та DAO для голосування
📈 Ці нововведення можуть підвищити привабливість SHIB на ринку.
Висновок
Хоча DOGE і SHIB мають потенціал, їх короткострокові перспективи виглядають менш вражаюче.
🔺 DOGEN, навпаки, готується до вибухового зростання.
✔️ Прогнозований ріст: 700% до кінця пресейлу
✔️ Можливий 1000-кратний прибуток у найближчий альткоїн-сезон
📢 DOGEN йде слідом за BONK, WIF і Popcat, створюючи потужну спільноту та пропонуючи реальні вигоди для ранніх інвесторів.