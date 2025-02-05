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5 лютого 2025, 12:35

Кабмін виділив 15 мільярдів на компенсацію ВПО за зруйноване житло

Кабінет Міністрів спрямував 15 млрд грн на компенсацію внутрішньо переміщеним особам (ВПО) за пошкоджене чи знищене внаслідок збройної агресії рф житло. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

Кабінет Міністрів спрямував 15 млрд грн на компенсацію внутрішньо переміщеним особам (ВПО) за пошкоджене чи знищене внаслідок збройної агресії рф житло.
Фото: t.me/dsns_telegram

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За його словами, завдяки даному рішенню понад 10 тисяч родин зможуть отримати новий дім. Кошти надаватимуть за програмою «єВідновлення».

«Перші 4,3 млрд грн для подальшої оплати житлових сертифікатів уже надішли на рахунок Мінрозвитку, яким спільно з Мінсоцполітики створено окрему програму фінансування, спрямовану виключно для допомоги ВПО», — зазначив прем'єр.

Хто може отримати кошти по цій програмі

У Міністерстві розвитку громад та територій заявили, що послугою можуть скористатися громадяни України, які мають статус внутрішньо-переміщеної особи, в яких було знищене єдине житло, що знаходиться на підконтрольній частині території України, які ще не реалізували компенсацію за програмою «єВідновлення».

Яка процедура отримання коштів

Якщо людина вже мала статус ВПО та житловий сертифікат «єВідновлення» і подавала заявку на бронювання коштів, її автоматично буде переведено в іншу чергу і вона отримає сповіщення про успішне бронювання коштів.

Протягом 30 днів необхідно укласти угоду купівлі-продажу на придбання нової домівки та припинити право власності на знищене житло.

Якщо ВПО мала житловий сертифікат, проте ще не бронювала кошти за ним, і готова придбати нову домівку їй потрібно подати заяву про бронювання. Це можна зробити через застосунок або портал «Дія» та ЦНАП. Протягом 5 робочих днів вона отримає підтвердження наявності коштів.

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Зазначається, що черга на отримання виплати по цій програмі формується на основі даних вказаних у довідці ВПО, які були отримані в приймаючих громадах.

В разі, якщо ви підпадаєте під критерії програми, проте не отримали сповіщення про бронювання коштів, рекомендуємо перевірити актуальність даних у довідці.

Щоб оновити дані чи отримати довідку ВПО потрібно звернутись в ЦНАП у приймаючій громаді.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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