Президент США Дональд Трамп зацікавлений у рідкоземельних металах, які знаходяться в українських надрах. Україна відкрита до американських інвестицій. Так відповів президент України Володимир Зеленський, передає РБК-Україна.
«Україна відкрита до американських інвестицій»: Зеленський відповів Трампу щодо обміну ресурсів на допомогу
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Що сказав президент
Президент заявив, що дійсно, одним із пунктів плану перемоги України була залученість іноземних інвестицій в економіку країни.
«У нас достатньо рідкоземельних металів, і ви бачите, що росія ще з 2014 року окуповує наші території. Частково там дійсно є великі поклади корисних копалин. Ми відкриті до того, щоб їх розробляли наші партнери, які допомагають нам захищати землю, відтісняють ворога своєю зброєю, присутністю та санкційними пакетами. І це абсолютно справедливо», — зазначив Зеленський.
Він також нагадав, що ще у вересні обговорював із Трампом можливість американських інвестицій в Україну.
«Ми відкриті до приходу інвестицій американських компаній — і із задоволенням. Чому? Тому що якщо цю сферу контролюватиме росія, туди зайдуть інші країни й компанії. Я впевнений, що серед них будуть Іран і Північна Корея. Я говорив про це з ним — це факти. Я хотів би, щоб американський бізнес, який дуже зацікавлений у виході на український ринок, розвивав цей напрямок у нас», — додав президент.
Передісторія
Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив, що Україна могла б передати Сполученим Штатам поклади рідкоземельних металів у обмін на американську допомогу у війні з росією.
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Коментарі - 7
«Шо за погоняло дебільне — характьєрнік?»
оооо як все запущено…та ні, тут схоже тільки ти сашко тупий, якщо ти не знаєш хто такі характерники, а ще ти тільки що показав, як ти навчався в школі і що в тебе було в школі по історії та літературі :)
p.s. Ти недалекий, це ясно, правильно казати «характерник», але тобі це слово невідомо, бо твій максимум це казати «погоняло», до речі навіть тут ти помилку допустив, правильно писати «поганяло», тобі навіть за правописом має підкреслювати твоє «погоняло», але ти недолугий якийсь, оце ти саня зганьбився так зганьбився 0)
Конституція України
Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.