«Україна відкрита до американських інвестицій»: Зеленський відповів Трампу щодо обміну ресурсів на допомогу

Президент США Дональд Трамп зацікавлений у рідкоземельних металах, які знаходяться в українських надрах. Україна відкрита до американських інвестицій. Так відповів президент України Володимир Зеленський, передає РБК-Україна.

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Що сказав президент

Президент заявив, що дійсно, одним із пунктів плану перемоги України була залученість іноземних інвестицій в економіку країни.

«У нас достатньо рідкоземельних металів, і ви бачите, що росія ще з 2014 року окуповує наші території. Частково там дійсно є великі поклади корисних копалин. Ми відкриті до того, щоб їх розробляли наші партнери, які допомагають нам захищати землю, відтісняють ворога своєю зброєю, присутністю та санкційними пакетами. І це абсолютно справедливо», — зазначив Зеленський.

Він також нагадав, що ще у вересні обговорював із Трампом можливість американських інвестицій в Україну.

«Ми відкриті до приходу інвестицій американських компаній — і із задоволенням. Чому? Тому що якщо цю сферу контролюватиме росія, туди зайдуть інші країни й компанії. Я впевнений, що серед них будуть Іран і Північна Корея. Я говорив про це з ним — це факти. Я хотів би, щоб американський бізнес, який дуже зацікавлений у виході на український ринок, розвивав цей напрямок у нас», — додав президент.

Передісторія

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив, що Україна могла б передати Сполученим Штатам поклади рідкоземельних металів у обмін на американську допомогу у війні з росією.