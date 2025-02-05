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5 лютого 2025, 11:56

«Україна відкрита до американських інвестицій»: Зеленський відповів Трампу щодо обміну ресурсів на допомогу

Президент США Дональд Трамп зацікавлений у рідкоземельних металах, які знаходяться в українських надрах. Україна відкрита до американських інвестицій. Так відповів президент України Володимир Зеленський, передає РБК-Україна.

Президент США Дональд Трамп зацікавлений у рідкоземельних металах, які знаходяться в українських надрах.
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

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Що сказав президент

Президент заявив, що дійсно, одним із пунктів плану перемоги України була залученість іноземних інвестицій в економіку країни.

«У нас достатньо рідкоземельних металів, і ви бачите, що росія ще з 2014 року окуповує наші території. Частково там дійсно є великі поклади корисних копалин. Ми відкриті до того, щоб їх розробляли наші партнери, які допомагають нам захищати землю, відтісняють ворога своєю зброєю, присутністю та санкційними пакетами. І це абсолютно справедливо», — зазначив Зеленський.

Він також нагадав, що ще у вересні обговорював із Трампом можливість американських інвестицій в Україну.

«Ми відкриті до приходу інвестицій американських компаній — і із задоволенням. Чому? Тому що якщо цю сферу контролюватиме росія, туди зайдуть інші країни й компанії. Я впевнений, що серед них будуть Іран і Північна Корея. Я говорив про це з ним — це факти. Я хотів би, щоб американський бізнес, який дуже зацікавлений у виході на український ринок, розвивав цей напрямок у нас», — додав президент.

Передісторія

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив, що Україна могла б передати Сполученим Штатам поклади рідкоземельних металів у обмін на американську допомогу у війні з росією.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+87
Kharakternyk
Kharakternyk
5 лютого 2025, 12:30
#
Забирайте що завгодно, лише залиште мене менеджером.
+
0
Три літри
Три літри
5 лютого 2025, 12:31
#
Ти вже перевзувся і хочеш воювати до кордонів 1991?
+
+45
Я_ __
Я_ __
5 лютого 2025, 13:07
#
Саша Пархоменко

«Шо за погоняло дебільне — характьєрнік?»

оооо як все запущено…та ні, тут схоже тільки ти сашко тупий, якщо ти не знаєш хто такі характерники, а ще ти тільки що показав, як ти навчався в школі і що в тебе було в школі по історії та літературі :)

p.s. Ти недалекий, це ясно, правильно казати «характерник», але тобі це слово невідомо, бо твій максимум це казати «погоняло», до речі навіть тут ти помилку допустив, правильно писати «поганяло», тобі навіть за правописом має підкреслювати твоє «погоняло», але ти недолугий якийсь, оце ти саня зганьбився так зганьбився 0)
+
0
MAXAOH
MAXAOH
5 лютого 2025, 13:14
#
Все так ноют по этому поводу и разгоняют зраду, как будто это их ресурсы или они с этого что-то имеют…
+
+15
Я_ __
Я_ __
5 лютого 2025, 13:20
#
MAXAOH

Конституція України

Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.
+
0
MAXAOH
MAXAOH
5 лютого 2025, 13:30
#
Да ты что???))) А ну давай ещё, что-то смешное напиши!)))
+
0
FogBRD
FogBRD
5 лютого 2025, 14:11
#
Если брать в мировых обьемах то эти редкоземельные металлы с украины не составляют даже 1% в добыче. тем более в сша есть свои разработки куда мощьнее. просто трамп не вникает в цифры. а с учетом что 70% редкоземелных шахт это донбас …
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