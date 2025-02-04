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4 лютого 2025, 12:56

Трамп пропонує Україні обмін ресурсів на допомогу США

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна могла б передати Сполученим Штатам поклади рідкоземельних металів у обмін на американську допомогу у війні з росією. Про це він повідомив під час прес-конференції в Білому домі, передає Голос Америки.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна могла б передати Сполученим Штатам поклади рідкоземельних металів у обмін на американську допомогу у війні з росією.
Фото Pixabay

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Деталі пропозиції

«В Україні є дуже цінні рідкоземельні елементи. Ми хотіли б укласти угоду з Україною, згідно з якою вони сплатять нашу допомогу своїми рідкоземельними елементами та іншими ресурсами», — заявив Трамп.

Ця пропозиція викликала широкий резонанс, оскільки рідкоземельні метали є критично важливими для виробництва електроніки, військової техніки та інших високотехнологічних галузей.

Критика ЄС

Трамп також вкотре звинуватив країни Європейського Союзу у недостатній підтримці України. Він заявив, що США надали Києву на $200 мільярдів більше, ніж ЄС.

«Європейці не встигають за нами. Вони мають зрівнятись. Дивіться, між нами океан, вони цього не мають. Для них це важливіше ніж для нас, але вони надають значно менше нас у плані грошей. Вони повинні надавати принаймні стільки ж. Вони насправді повинні надавати набагато більше, ніж ми, але, скажімо, стільки ж як ми, а вони надають на мільярди доларів менше», — сказав Трамп.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 21

+
+15
gucci
gucci
4 лютого 2025, 13:03
#
С**обака грабує «в дверь», а це грабує «в окно»
+
+30
Moonlighter
Moonlighter
4 лютого 2025, 13:19
#
А кто первый озвучил вообще эту опцию торговли нац ресурсами? Это один из пунктов плана победы Зеленского.
+
0
MAXAOH
MAXAOH
4 лютого 2025, 13:51
#
А тебе кто-то, что-то бесплатно должен давать??? ***
+
0
paff
paff
4 лютого 2025, 14:35
#
Зачем воевать тогда?
+
+75
Tido oss
Tido oss
4 лютого 2025, 13:17
#
Прикиньте вииграли солдати войну приехали дамой, а все продано и дом продан и ресурси тока долги остались
+
0
MAXAOH
MAXAOH
4 лютого 2025, 13:52
#
А прикинь, США перестали помогать и войну проиграли?! А прикинь, что США на не должно бесплатно помогать!?)))
+
0
paff
paff
4 лютого 2025, 14:36
#
Начнем с того что сша эту херню закрутило
+
0
vPrirech
vPrirech
4 лютого 2025, 14:14
#
Мені здається що 300+ ярдів вже давно розділені між сторонами які допомагають Україні. Тому все має бути ок. Ще не відомо чи всі ці надра є у державній власності.
+
+15
EvilReptiloid
EvilReptiloid
4 лютого 2025, 14:15
#
Можна подумати ті ресурси колись належали солдатам чи звичайним громадянам України. Державна власність це фактично власність українських чиновників.
Наприклад такий кейс — купа сільськогосподарських земель належить Аграрній академії наук, яка здає їх в обробіток підприємцям, а грошики кладе в кишеню до академіків. Науки там уже давно немає, є просто паразитування на державній власності.
Ще купа сільськогосподарських земель належить пенетенціарній системі, тобто тюремникам. За задумом на тих землях мають працювати зеки, аби вирощувати огірочки-помідорчики для власного харчування. Насправді ж там твориться те саме що в академії, тільки гроші потрапляють в кишеньки до тюремних генералів.
І так в Україні скрізь, на всіх рівнях, на всіх державних ресурсах. А ти, трактористе Миколо, вір в соціалізм і віддавай життя за державну власність, аби академіки і генерали могли на ній збагачуватись.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
4 лютого 2025, 13:33
#
Ахахах:) А в Конституції вроді написано, що надра належать народу:)
+
+30
Sarevok
Sarevok
4 лютого 2025, 13:35
#
А рабов в довесок к ресурсам не возьмет? Недорого. Послушные, терпеливые, можно использовать в качестве пушечного мяса.
+
+15
MAXAOH
MAXAOH
4 лютого 2025, 13:53
#
Украинцы и так с удовольствием в рабы пойдут к хорошему хозяину. Ещё до войны как рвались в Польшу на пана работать…
+
0
vPrirech
vPrirech
4 лютого 2025, 14:11
#
Якась дивна аналогія, щодо трудової міграції. Мені здається це логічний процес, коли при можливості отримувати більше люди йдуть і отримують більше. Якщо є місця в яких одні й ті самі здібності людини цінуються більше — то чому цим не користуватися або віддалено або в якості переїзду ? При необхідності є навіть сенс змінити профіль та почати як то кажуть «serve an apprenticeship».
+
+15
vPrirech
vPrirech
4 лютого 2025, 13:55
#
Це вже фініш, таке враження що трамп з зеленським — товариши по цеху. Я гадав що основна ідея допомоги — це дати всьому світу зрозуміти що неможна порушувати договори, не можна поводити себе як гопнік, неможна плювати на домовленості і творити беззаконня — і допомога держав це не підтримка України, а підтримка правопорядку і не більше. А тут так держава яка є столпом всього цього і прикладом …

Як же я помилявся)))))))
+
0
EvilReptiloid
EvilReptiloid
4 лютого 2025, 14:35
#
Вітаю з переходом на другий рівень Матриці.
Перший рівень — це бачення через рожеві окуляри, віра в закони, правила, справедливість, порядок, перемогу бобра над козлом.
Другий рівень — це бачення через чорні окуляри, віра в соціал-дарвінізм, право сили, світ як темний ліс, перемогу козла над бобром.
Третій рівень — дійдеш, побачиш сам …
+
0
paff
paff
4 лютого 2025, 14:36
#
Азаров еще в 14 м предупреждал)
+
0
EvilReptiloid
EvilReptiloid
4 лютого 2025, 14:39
#
Да, болить у москаликів душа за українську державну власність, бо розуміють, що поки ресурси належатимуть не господарям, а паразитам-чинушам — Україна буде слабкою. А їм слабка Україна потрібна як повітря.
+
+30
bonv
bonv
4 лютого 2025, 14:07
#
Ще один клоун…
+
0
TAN72
TAN72
4 лютого 2025, 14:21
#
Поначалу забрали ядерное оружие, сейчас очередь за землей, холопов не пытались в хоть какой ситуации.
+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
4 лютого 2025, 14:30
#
Економічний паспорт українця отримує… Трамп!
+
0
gucci
gucci
4 лютого 2025, 14:36
#
Скажу щось правдиве на трампа — Мінфін видаляє. добре, не бачу великої різниці між трампом і мавпою з гранатою
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