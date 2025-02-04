Трамп пропонує Україні обмін ресурсів на допомогу США

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна могла б передати Сполученим Штатам поклади рідкоземельних металів у обмін на американську допомогу у війні з росією. Про це він повідомив під час прес-конференції в Білому домі, передає Голос Америки.

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Деталі пропозиції

«В Україні є дуже цінні рідкоземельні елементи. Ми хотіли б укласти угоду з Україною, згідно з якою вони сплатять нашу допомогу своїми рідкоземельними елементами та іншими ресурсами», — заявив Трамп.

Ця пропозиція викликала широкий резонанс, оскільки рідкоземельні метали є критично важливими для виробництва електроніки, військової техніки та інших високотехнологічних галузей.

Критика ЄС

Трамп також вкотре звинуватив країни Європейського Союзу у недостатній підтримці України. Він заявив, що США надали Києву на $200 мільярдів більше, ніж ЄС.

«Європейці не встигають за нами. Вони мають зрівнятись. Дивіться, між нами океан, вони цього не мають. Для них це важливіше ніж для нас, але вони надають значно менше нас у плані грошей. Вони повинні надавати принаймні стільки ж. Вони насправді повинні надавати набагато більше, ніж ми, але, скажімо, стільки ж як ми, а вони надають на мільярди доларів менше», — сказав Трамп.