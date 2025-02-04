Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна могла б передати Сполученим Штатам поклади рідкоземельних металів у обмін на американську допомогу у війні з росією. Про це він повідомив під час прес-конференції в Білому домі, передає Голос Америки.
Трамп пропонує Україні обмін ресурсів на допомогу США
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Деталі пропозиції
«В Україні є дуже цінні рідкоземельні елементи. Ми хотіли б укласти угоду з Україною, згідно з якою вони сплатять нашу допомогу своїми рідкоземельними елементами та іншими ресурсами», — заявив Трамп.
Ця пропозиція викликала широкий резонанс, оскільки рідкоземельні метали є критично важливими для виробництва електроніки, військової техніки та інших високотехнологічних галузей.
Критика ЄС
Трамп також вкотре звинуватив країни Європейського Союзу у недостатній підтримці України. Він заявив, що США надали Києву на $200 мільярдів більше, ніж ЄС.
«Європейці не встигають за нами. Вони мають зрівнятись. Дивіться, між нами океан, вони цього не мають. Для них це важливіше ніж для нас, але вони надають значно менше нас у плані грошей. Вони повинні надавати принаймні стільки ж. Вони насправді повинні надавати набагато більше, ніж ми, але, скажімо, стільки ж як ми, а вони надають на мільярди доларів менше», — сказав Трамп.
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Коментарі - 21
Наприклад такий кейс — купа сільськогосподарських земель належить Аграрній академії наук, яка здає їх в обробіток підприємцям, а грошики кладе в кишеню до академіків. Науки там уже давно немає, є просто паразитування на державній власності.
Ще купа сільськогосподарських земель належить пенетенціарній системі, тобто тюремникам. За задумом на тих землях мають працювати зеки, аби вирощувати огірочки-помідорчики для власного харчування. Насправді ж там твориться те саме що в академії, тільки гроші потрапляють в кишеньки до тюремних генералів.
І так в Україні скрізь, на всіх рівнях, на всіх державних ресурсах. А ти, трактористе Миколо, вір в соціалізм і віддавай життя за державну власність, аби академіки і генерали могли на ній збагачуватись.
Як же я помилявся)))))))
Перший рівень — це бачення через рожеві окуляри, віра в закони, правила, справедливість, порядок, перемогу бобра над козлом.
Другий рівень — це бачення через чорні окуляри, віра в соціал-дарвінізм, право сили, світ як темний ліс, перемогу козла над бобром.
Третій рівень — дійдеш, побачиш сам …