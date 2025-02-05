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5 лютого 2025, 8:26

Нацбанк призначив директором департаменту персоналу Людмилу Єропкіну

Директором Департаменту персоналу Національного банку України з 4 лютого 2025 року призначена Людмила Єропкіна. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Директором Департаменту персоналу Національного банку України з 4 лютого 2025 року призначена Людмила Єропкіна.
Фото: bank.gov.ua

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Деталі

До сфери відповідальності новопризначеного директора Департаменту персоналу належатиме, зокрема:

  • управління персоналом та розвиток людського капіталу відповідно до інституційної Стратегії Національного банку України;
  • забезпечення організаційної ефективності та довгострокової стійкості команди;
  • забезпечення якісного та своєчасного підбору персоналу, залучення молоді та підвищення кваліфікації працівників;
  • впровадження сучасних систем оцінки, розвитку та мотивації працівників;
  • посилення бренда роботодавця та трансформація корпоративної культури;
  • розбудова ергономічного та інклюзивного робочого простору.

Департамент персоналу належить до вертикалі підпорядкування «Загальний блок», керівництво та контроль за діяльністю якої здійснює Голова Національного банку Андрій Пишний.

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Хто така Людмила Єропкіна

Новопризначений директор Департаменту персоналу Людмила Єропкіна понад 15 років успішно працювала у великих міжнародних та українських компаніях, де набула практичного досвіду з розбудови HR-функції, організаційного розвитку та трансформації бізнесу.

До призначення в Національний банк вона була директором з управління персоналом в НЕК «Укренерго» (із липня 2023 року).

Також упродовж 2002−2023 років працювала у сфері управління персоналом, зокрема в таких компаніях, як JT International, Mondelez Україна, Jacobs Douwe Egberts, ДТЕК. Вона відповідала за впровадження HR-рішень в Україні, у Східній Європі, Центральній Азії, на Близькому Сході та в Африці.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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