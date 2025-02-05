Директором Департаменту персоналу Національного банку України з 4 лютого 2025 року призначена Людмила Єропкіна. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
Нацбанк призначив директором департаменту персоналу Людмилу Єропкіну
►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Деталі
До сфери відповідальності новопризначеного директора Департаменту персоналу належатиме, зокрема:
- управління персоналом та розвиток людського капіталу відповідно до інституційної Стратегії Національного банку України;
- забезпечення організаційної ефективності та довгострокової стійкості команди;
- забезпечення якісного та своєчасного підбору персоналу, залучення молоді та підвищення кваліфікації працівників;
- впровадження сучасних систем оцінки, розвитку та мотивації працівників;
- посилення бренда роботодавця та трансформація корпоративної культури;
- розбудова ергономічного та інклюзивного робочого простору.
Департамент персоналу належить до вертикалі підпорядкування «Загальний блок», керівництво та контроль за діяльністю якої здійснює Голова Національного банку Андрій Пишний.
Читайте також: Нацбанк призначив нового очільника департаменту закупівель
Хто така Людмила Єропкіна
Новопризначений директор Департаменту персоналу Людмила Єропкіна понад 15 років успішно працювала у великих міжнародних та українських компаніях, де набула практичного досвіду з розбудови HR-функції, організаційного розвитку та трансформації бізнесу.
До призначення в Національний банк вона була директором з управління персоналом в НЕК «Укренерго» (із липня 2023 року).
Також упродовж 2002−2023 років працювала у сфері управління персоналом, зокрема в таких компаніях, як JT International, Mondelez Україна, Jacobs Douwe Egberts, ДТЕК. Вона відповідала за впровадження HR-рішень в Україні, у Східній Європі, Центральній Азії, на Близькому Сході та в Африці.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі