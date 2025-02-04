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4 лютого 2025, 8:46

Нацбанк призначив нового очільника департаменту закупівель

Директором Департаменту закупівель Нацбанку України з 3 лютого 2025 року призначено Лесю Колесан. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Директором Департаменту закупівель Нацбанку України з 3 лютого 2025 року призначено Лесю Колесан.
Фото: bank.gov.ua

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Що відомо

До сфери її відповідальності на цій посаді належатиме, зокрема:

  • методологічне забезпечення процесу закупівельної діяльності;
  • координація в структурі Національного банку процесу планування закупівель, забезпечення організації та проведення закупівель товарів, робіт і послуг за кошти Національного банку;
  • забезпечення діяльності Комісії із закупівель Національного банку, а також уповноважених осіб Національного банку, відповідальних за організацію та проведення закупівель;
  • методологічне забезпечення та організація договірної роботи за договорами з питань, пов’язаними із забезпеченням діяльності Національного банку, укладання та супроводження договорів про закупівлю.

Департамент закупівель належить до вертикалі підпорядкування «Фінансово-адміністративний та операційний блок», загальне керівництво та контроль за діяльністю якої здійснює заступник Голови Національного банку Ярослав Матузка.

Хто така Леся Колесан

Досвід роботи Лесі Колесан у сфері державних та публічних закупівель становить майже 18 років, зокрема майже десять із них — на керівних посадах у Нацбанку.

З серпня 2024 року вона виконувала обов’язки директора Департаменту закупівель Національного банку. Також Леся Колесан з 2022 року зарахована до кадрового резерву на посаду директора Департаменту закупівель Національного банку.

На посаду директора Департаменту закупівель її переведено з посади начальника управління публічних закупівель цього департаменту, яку обіймає з 2019 року.

У Національному банку почала працювати з 2007 року, розпочавши кар'єру як провідний економіст відділу договірних відносин Господарсько-експлуатаційного управління Національного банку.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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