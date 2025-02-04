Офіційний курс: НБУ знизив гривню на шість копійок

Національний банк України встановив на 4 лютого 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,7908 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 6 копійок.

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Валютний ринок

Нацбанк на 4 лютого встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 42,86 грн (на 3 лютого курс був встановлений на рівні 43,32 грн). Європейська валюта подешевшала на 46 копійок.

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