Національний банк України встановив на 4 лютого 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,7908 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 6 копійок.
4 лютого 2025, 8:00
Офіційний курс: НБУ знизив гривню на шість копійок
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Валютний ринок
Нацбанк на 4 лютого встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 42,86 грн (на 3 лютого курс був встановлений на рівні 43,32 грн). Європейська валюта подешевшала на 46 копійок.
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Джерело: Мінфін
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