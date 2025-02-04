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4 лютого 2025, 17:12

Україна, попри обмеження Євросоюзу, наростила експорт цукру

За перші пʼять місяців 2024—2025 маркетингового року (вересень 2024 — січень 2025) Україна експортувала понад 352 00 тонн цукру, що на 17% більше, ніж за аналогічний період попереднього сезону. Про це повідомила пресслужба Національної асоціації цукровиків України «Укрцукор».

За перші пʼять місяців 2024—2025 маркетингового року (вересень 2024 — січень 2025) Україна експортувала понад 352 00 тонн цукру, що на 17% більше, ніж за аналогічний період попереднього сезону.
Фото: depositphotos

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Зростання експорту

В асоціації підкреслили, що весь обсяг поставок був спрямований на світовий ринок. Для порівняння, у вересні 2023 — січні 2024 років на глобальний ринок припадало лише 9,5% експорту цукру.

«Значне зростання частки світового ринку є результатом успішних зусиль українських цукровиків у пошуку альтернативних ринків збуту через обмеження, запроваджені ЄС щодо українського цукру», — пояснили в асоціації.

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Куди експортували

Основними напрямками експорту українського цукру стали: Туреччина (19% загального обсягу), Лівія, Сомалі, Шрі-Ланка та Північна Македонія.

З 1 січня 2025 року можливість експорту цукру з України до країн ЄС відновилася, тож за перших п’ять місяців цього року українські виробники зможуть експортувати до ЄС 107,3 тис. т цукру.

За оціночними даними, торік загальний обсяг виробництва цукру в Україні становив 1,8 млн т, водночас обсяг внутрішнього ринку наразі оцінюється в 900 тис. т на рік.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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