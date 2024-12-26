Кабмін затвердив обсяги квот на 2025 рік і перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню. Про це йдеться у відповідній постанові. Рішення було ухвалене на засіданні уряду 24 грудня, пише Forbes.ua.
26 грудня 2024, 18:46
Уряд удвічі зменшив квоти на експорт цукру та м’яса птиці на 2025 рік
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Що відомо
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Квота на експорт цукру на 2025 рік становить 107 238 т проти 262 600 т у 2024-му.
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Квота на м’ясо птиці — 55 536 т проти 132 300 т у 2024-му. Обсяг квоти на м’ясо та субпродукти індиків також зменшили удвічі — до 1565 т.
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Постанова продовжує на 2025 рік ліцензування експорту пшениці, соняшнику, ріпаку та кукурудзи до Болгарії, Румунії, Словаччини, Угорщини та Польщі.
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Джерело: Мінфін
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