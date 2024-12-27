Криптобіржа Kraken посилить вимоги верифікації для депозитів та зняття коштів у Європі — ЗМІ

Криптовалютна біржа Kraken вимагатиме додаткову верифікацію для депозитів та зняття коштів у деяких європейських країнах. Про це повідомляє Coin Academy.

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Зазначається, що такі нововведення є частиною ширшого регулювання криптовалют в Європейському Союзі.

За даними журналістів, якщо депозит на біржу з приватного гаманця або виведення коштів перевищуватиме суму в 1 000 євро, то користувачам запропонують підтвердити право власності на гаманець.

Крім того, таку саму пропозицію клієнти платформи отримають, якщо виводитимуть кошти на нову адресу гаманця. Правила наберуть чинності з 30 грудня 2024 року.