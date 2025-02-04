Акції Vodafone впали на 6% на тлі погіршення показників у Німеччині

Телекомунікаційний гігант Vodafone повідомив про подальше падіння доходів у Німеччині, своєму ключовому ринку. Це стало головною причиною зниження акцій компанії більш ніж на 6%, отриманий за останній рік. Про це пише Reuters.

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Основні причини падіння доходів

Доходи від послуг у Німеччині скоротилися на 6,4% у третьому кварталі після падіння на 6,2% у другому кварталі.

Зміни у законодавстві про платне телебачення призвели до втрати більше половини клієнтів кабельного ТБ у багатоквартирних будинках.

Посилення конкуренції в мобільному секторі також вплинуло на результати компанії.

Позитивні результати в інших регіонах

Незважаючи на проблеми в Німеччині, Vodafone продемонструвала зростання у Великій Британії, Туреччині та Африці:

У Великій Британії, де компанія готується до злиття з оператором Three, дохід від послуг зріс на 7,6%.

Кількість мобільних абонентів збільшилась на 37 тисяч, а клієнтів широкосмугового інтернету — на 72 тисячі.

Прогнози компанії

Незважаючи на складну ситуацію в Німеччині, Vodafone зберігає свій річний прогноз, очікуючи 11 мільярдів євро основного доходу та не менше 2,4 мільярда євро скоригованого вільного грошового потоку.