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4 лютого 2025, 15:25

Банкіри розповіли, коли знімуть обмеження на операції українців із грошима

Обмеження на валютні операції виконують стабілізуючу роль для ринку, але згодом їх можуть поступово скасувати за умови стабілізації безпекової та економічної ситуації, збільшення притоку валюти від експорту й інвестицій.

Про це журналістам видання «Обозреватель» розказали опитані фінансисти.

«Наявність обмежень допомагає стримувати спекуляції, знижувати тиск на валютний ринок і волатильність курсу національної валюти. Ажіотаж населення — найбільш нерегульований і некерований ризик для валютної та курсової стабільності», — пояснили стабілізуючу роль обмежень для валютного ринку аналітики КИТ Group, одного із найбільших операторів українського ринку обміну валют.

Представники банківського сектору підтвердили, що зараз існує посилений попит на валюту з боку населення, що створює певний тиск на стабільність курсу національної валюти.

«Протягом останніх 4 місяців минулого року чиста купівля населенням валюти стабільно перевищує $1 млрд на місяць. А загалом за 2024 рік українці придбали на $12,2 млрд більше, ніж продали», — зазначає «Обозреватель» у своєму огляді. Та зауважує, що метою обмежень на валютні операції для населення та бізнес-суб'єктів не є їхня заборона. Це лише частина інструментарію Національного банку для забезпечення курсової стабільності та контрольованого обмінного курсу на міжбанківському та готівковому ринку.

Та навіть великі обсяги купівлі валюти населенням не мають лякати: формуючи «приватні золотовалютні резерви», українці не спрямовують ці кошти на купівлю товарів і послуг, що є додатковим чинником стримування інфляції. Тож поки серед українців домінують девальваційні очікування, експерти не радять чекати валютної лібералізації, тому що вона може лише зашкодити валютній та економічній стабільності.

Натомість закінчення війни, контрольована інфляція, зростання економіки й експорту можуть стати сигналом до валютної лібералізації.

Втім, експерти попереджують, що замість обмежень на валютні операції, які можуть бути скасовані, українцям варто готуватись до їхнього більш пильного моніторингу з боку банків і держави.

«У довгостроковій перспективі попри окремі кроки з очікуваної лібералізації з високою імовірністю можемо прогнозувати збереження моніторингу транзакцій і верифікації суб'єктів під час проведення великих чи регулярних валютних операцій. Ця нова регуляторна реальність стане частиною впровадження Україною жорстких глобальних стандартів та європейських політик на шляху нашої країни до Європейського Союзу», — прогнозують аналітики КИТ Group.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

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+11
financialGenius
financialGenius
4 лютого 2025, 15:37
#
Никогда , только после окончания войны (даже не после какого то перемирия или договора) и то не сразу как и военный сбор …
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0
FogBRD
FogBRD
4 лютого 2025, 16:40
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Нет офицально «войны» соответственно и офицально «победы» то же нет. будет размытый период неопределенности с постепенным «привыканием» того что есть.
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0
Riojas
Riojas
4 лютого 2025, 16:23
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Після перемоги ©
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0
Kanarej
Kanarej
4 лютого 2025, 16:45
#
«В целом за 2024 год украинцы приобрели на $12,2 млрд больше, чем продали»" — а почему мне кажется, что это манипулятивная цифра, и значительная часть этой суммы — карточные расчеты и вывод стредств через банкоматы украинцами, выехавшими (а также вышедшими и выплывшими) за рубеж? Не секрет, что например немалая часть украинского ИТ в изгнании (выехавших) продолжает работать через украинского фопа. Да и не только ИТ, есть немало таких что просто работают дистанционо с Украиной, при этом физически находятся в других странах, и тратят деньги там.
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bonv
bonv
4 лютого 2025, 17:07
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Немає довіри ні до НБУ, ні до банків.
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