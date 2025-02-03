Турецька ліра максимально здешевшала у парі з доларом

Турецька ліра оновила історичний мінімум у парі з доларом США на торгах у понеділок, 3 лютого. Курс уперше в історії досяг позначки 36 лір за долар . Про це свідчать дані торгів, пише Investing.com.

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Станом на 14:10 за Києвом пара USD/TRY торгувалася на позначці 35,99 з підвищенням на 0,83%.

Долар дорожчав до ліри щомісяця з червня минулого року до січня.

Раніше у понеділок Інститут статистики (TÜİK) повідомив, що річна інфляція у Туреччині сповільнилася до 42,12% у січні проти 44,38% місяцем раніше. Водночас у місячному вираженні показник зріс на 5,03% порівняно з 1,03% у грудні.

Долар дорожчає також до світових валют на тлі побоювань щодо торговельної політики США. Президент Дональд Трамп у вихідні підписав укази про введення мит на товари з Канади, Мексики та Китаю.