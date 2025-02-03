Інфляція у Туреччині сповільнилася менше, ніж очікувалося

Річна споживча інфляція у Туреччині впала до 42,12% у січні проти 44,38% місяцем раніше, пише Reuters з посиланням на офіційні дані Турецького статистичного інституту.

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У місячному вирахуванні показник зріс на 5,03% порівняно з 1,03% у грудні.

Очікувалося, що річний рівень інфляції знизиться до 41,25%, а місячний показник складе 4,25% на тлі щорічного підвищення мінімальної заробітної плати та різних коригувань цін у зв'язку зі святкуванням Нового року.

Розбивка за компонентами показала, що освіта, охорона здоров'я, житло та ціни в ресторанах лідирували у зростанні CPI.

Індекс цін виробників на внутрішньому ринку в січні зріс на 3,06% у місячному вирахуванні, а річне зростання склало 27,20%.

Ліра продовжила знижуватись після релізу. Пара USD/TRY торгувалася з підвищенням на 0,64%, на рівні 35,92 станом на 09:29.