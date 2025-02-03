Нова пошта відкрила нове відділення у Чехії

Відділення запрацювало в Празі і стало вже третім у столиці Чехії. Загалом мережа в країні тепер налічує вісім відділень, розташованих у Празі, Брно, Пльзені, Ліберці, Остраві та Пардубіце. Про це йдеться у повідомленні Нової пошти.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

У новому відділенні у Празі клієнти як завжди можуть швидко відправляти та отримувати документи й посилки до 30 кг, а також придбати пакування. Відділення працює щодня за адресою: Francouzská 164/108, 101 00 Praha 10-Vršovice.

Термін доставки з України до Чехії — від 3 робочих днів, по Чехії — від 1 дня, а до інших європейських країн — від 2 днів, залежно від відстані.

Крім того, для клієнтів у Чехії доступні послуги кур'єрської доставки та забору відправлень з будь-якої адреси в країні.

Читайте також: Нова пошта відкрила четверте відділення в Чехії

Кур'єр Нової пошти може забрати заздалегідь запаковану та оплачену посилку у зручний для клієнта час. Замовити послугу можна через чат-бот, мультимовний сайт, особистий кабінет або мобільний застосунок.

Також завдяки співпраці з партнерами, Нова пошта забезпечує доставку до 2700 поштоматів та PUDO по всій Чехії.

Нова пошта у Чехії швидко доставляє по країні, в та з України, а також в та з країн, де компанія вже працює: Польща, Литва, Німеччина, Румунія, Словаччина, Латвія, Естонія, Угорщина, Італія, Іспанія, Франція, Австрія, Нідерланди та Велика Британія.