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16 квітня 2024, 10:14

Нова пошта відкрила четверте відділення в Чехії

Ліберець став третім чеським містом, де компанія відкрила власне відділення Nova Post. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Ліберець став третім чеським містом, де компанія відкрила власне відділення Nova Post.

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Деталі

У відділенні можна відправити та отримати посилки вагою до 30 кг.

Відділення Nova Post працює у м. Ліберець за адресою Dr. M. Horákové 11/76 з понеділка по суботу.

Термін доставки — від 5 робочих днів.

Яка вартість

Вартість доставки з України у Чехію:

  • Документи до 1 кг — 500 грн
  • Посилки до 2 кг — 550 грн
  • Посилки до 10 кг — 850 грн
  • Посилки до 30 кг — 1800 грн

Крім того, українці можуть замовити доставку кур'єром Nova Post до 200 кг з України на будь-яку адресу у Ліберці.

Доставка кур'єром сплачується додатково +100 грн для відправлень до 30 кг, або +250 грн за кожні 100 кг.

Нагадаємо

Нова пошта вже відкрила 89 відділень у Естонії, Польщі, Литві, Латвії, Чехії, Румунії,
Німеччині, Словаччині, Італії, Угорщині та Молдові.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
bonv
bonv
16 квітня 2024, 10:49
#
Молодці.
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