Ліберець став третім чеським містом, де компанія відкрила власне відділення Nova Post. Про це йдеться у повідомленні компанії.
16 квітня 2024, 10:14
Нова пошта відкрила четверте відділення в Чехії
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Деталі
У відділенні можна відправити та отримати посилки вагою до 30 кг.
Відділення Nova Post працює у м. Ліберець за адресою Dr. M. Horákové 11/76 з понеділка по суботу.
Термін доставки — від 5 робочих днів.
Яка вартість
Вартість доставки з України у Чехію:
- Документи до 1 кг — 500 грн
- Посилки до 2 кг — 550 грн
- Посилки до 10 кг — 850 грн
- Посилки до 30 кг — 1800 грн
Крім того, українці можуть замовити доставку кур'єром Nova Post до 200 кг з України на будь-яку адресу у Ліберці.
Доставка кур'єром сплачується додатково +100 грн для відправлень до 30 кг, або +250 грн за кожні 100 кг.
Нагадаємо
Нова пошта вже відкрила 89 відділень у Естонії, Польщі, Литві, Латвії, Чехії, Румунії,
Німеччині, Словаччині, Італії, Угорщині та Молдові.
Джерело: Мінфін
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