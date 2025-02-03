Нові мита США обвалили акції європейських автогігантів

На тлі запровадження нових тарифів Сполученими Штатами на товари з Мексики та Канади, європейські автомобільні компанії зазнали значних збитків. Акції таких гігантів, як Volkswagen та Stellantis, різко впали, що стало найсерйознішим падінням для європейського автомобільного сектору з квітня поточного року, пише Bloomberg.

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Падіння акцій

Автомобільна промисловість Європи опинилася під тиском через торговельну політику США. Рішення про запровадження 25% мит на товари з Мексики та Канади, яке набуде чинності вже у вівторок, ставить під сумнів багаторічні логістичні схеми, особливо для тих автовиробників, які мають свої виробничі потужності в Мексиці та постачають свою продукцію на американський ринок.

Найбільших втрат зазнали акції Volkswagen AG, який минулого року експортував до США з Мексики понад півмільйона автомобілів. Їхня вартість впала на 6,7%. Не оминуло падіння й іншого великого гравця — Stellantis NV, акції якого знизилися на 7%.

Цей крок США може мати далекосяжні наслідки для європейських компаній. Адже, окрім безпосередніх виробників автомобілів, постраждають і постачальники компонентів. Наприклад, німецькі компанії, що спеціалізуються на виробництві автозапчастин, мають в Мексиці понад 330 підприємств.

Деталі

Негативний вплив відчули й виробники автомобілів преміум-класу. Акції BMW AG та Mercedes-Benz Group також зазнали значного падіння — на 6,5% та 5,3% відповідно.

За даними мексиканського статистичного агентства, Volkswagen експортував до США з Мексики 526 535 автомобілів минулого року. Цей факт ще раз підкреслює масштаби залежності європейських автовиробників від американського ринку та вразливість перед змінами в торговельній політиці США.