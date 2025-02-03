Укренерго пояснило причину введення аварійних графіків відключення

Внаслідок ракетно-дронових обстрілів об'єктів генерації було пошкоджено системи передачі. Саме тому вранці у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково), Черкаській (частково) та Київській (частково) областях були застосовані аварійні відключення. Про це йдеться у повідомленні Укренерго.

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Що відомо

«Станом на 8:30, рівень споживання електроенергії був на 3,3% вищим, ніж попереднього робочого дня — п’ятницю, 31 січня. Причина — зниження температури повітря у більшості регіонів.

Вчора, 2 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,2% нижчим, ніж максимум попередньої неділі — 26 січня.

Сьогодні з 7:00 до 22:00 є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, за можливості — не користуйтесь у цей період потужними електроприладами", — зауважили в «Укренерго».

Нагадаємо

Як повідомляв «Мінфін», у низці областей України вранці 3 лютого почали вводити графіки аварійного відключення електроенергії. Українців просять відповідальніше споживати електроенергію, адже причиною є перенавантаження енергомережі.