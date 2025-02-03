У низці областей України вранці 3 лютого почали вводити графіки аварійного відключення електроенергії. Українців просять відповідальніше споживати електроенергію, адже причиною є перенавантаження енергомережі. Про це пише РБК-Україна.
В низці областей почали вводити аварійні графіки відключення світла
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Кіровоградська область
Про аварійні відключення повідомили у «Кіровоградобленерго». У регіоні з 08:30 починають діяти аварійні графіки відключення електроенергії.
Сумська область
У «Сумиобленерго» повідомили, що за вказівкою НЕК «Укренерго», із 08:30 у Сумській області діють для 1 та 2 черг.
«Черга при ГАВ відображається на момент відключення в реальному часі на сайті АТ „Сумиобленерго“ в розділі „Споживачам«-»Відключення“ за вашою адресою чи номером особового рахунку», — сказано у повідомленні.
Полтавська область
У «Полтаваобленерго» також повідомили про застосування аварійних графіків відключення електроенергії.
«В області застосовано ГАВ. Шановні споживачі! За розпорядженням НЕК „Укренерго“, 3 лютого о 08:25 отримана команда на ведення 1−2 черги ГАВ», — сказано у повідомленні.
Дніпропетровська область
Як повідомили в ДТЕК, у Дніпропетровській області сьогодні вранці теж було застосовано графіки аварійного відключення електроенергії.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі - 5
Одне радує: Харківська, Запоріжська, Миколаївська, Херсонська та Одеська області тепер на думку москаля теж є частиною Бандерштату.
І Чернигівська теж.
До слова ти забув згадати Липецьку область — там теж були аварійні вимкнення. Мабуть Липецьк мовчки до єднався до України 😁
П.С.
И снова поляк
Банківські рахунки, якщо що, в мене є не тільки у Польщі (зараз лише GetinBank), але й в Великій Британії ( Wise, Revolut і ще один на букву M, але не Монобанк🤭). В майбутньому зови мене англосаксом😎
Карту купи — Буковель не в Польщі.
До слова в мене в Харкові світло не вимикали. У батьків теж. Здається у Харкові взагалі не було вимкнень за минулий і позаминулий тиждень.