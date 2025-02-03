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3 лютого 2025, 9:24

В низці областей почали вводити аварійні графіки відключення світла

У низці областей України вранці 3 лютого почали вводити графіки аварійного відключення електроенергії. Українців просять відповідальніше споживати електроенергію, адже причиною є перенавантаження енергомережі. Про це пише РБК-Україна.

У низці областей України вранці 3 лютого почали вводити графіки аварійного відключення електроенергії.
Фото: depositphotos

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Кіровоградська область

Про аварійні відключення повідомили у «Кіровоградобленерго». У регіоні з 08:30 починають діяти аварійні графіки відключення електроенергії.

Сумська область

У «Сумиобленерго» повідомили, що за вказівкою НЕК «Укренерго», із 08:30 у Сумській області діють для 1 та 2 черг.

«Черга при ГАВ відображається на момент відключення в реальному часі на сайті АТ „Сумиобленерго“ в розділі „Споживачам«-»Відключення“ за вашою адресою чи номером особового рахунку», — сказано у повідомленні.

Полтавська область

У «Полтаваобленерго» також повідомили про застосування аварійних графіків відключення електроенергії.

«В області застосовано ГАВ. Шановні споживачі! За розпорядженням НЕК „Укренерго“, 3 лютого о 08:25 отримана команда на ведення 1−2 черги ГАВ», — сказано у повідомленні.

Дніпропетровська область

Як повідомили в ДТЕК, у Дніпропетровській області сьогодні вранці теж було застосовано графіки аварійного відключення електроенергії.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
+15
Mini Mi
Mini Mi
3 лютого 2025, 10:00
#
Та примите уже законодательно что западную отключать нельзя, чтобы люди не удивлялись
+
+15
Три літри
Три літри
3 лютого 2025, 10:02
#
Знов москаль скиглить що обстріляні москалями області залишились без світла

Одне радує: Харківська, Запоріжська, Миколаївська, Херсонська та Одеська області тепер на думку москаля теж є частиною Бандерштату.
І Чернигівська теж.
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
3 лютого 2025, 11:47
#
И снова поляк радуется, что его любимый Буковель никогда не отключают, а страдают одни и те же. Даже когда прилетали по западной по энергетике все равно рубили всех, кроме ее.
+
0
Три літри
Три літри
3 лютого 2025, 12:49
#
І знов москаль записав українця в поляки. А чого не в американці? Ви ж з США воюєте, Україну ви перемогли вже в лютому 2022.

До слова ти забув згадати Липецьку область — там теж були аварійні вимкнення. Мабуть Липецьк мовчки до єднався до України 😁

П.С.
И снова поляк

Банківські рахунки, якщо що, в мене є не тільки у Польщі (зараз лише GetinBank), але й в Великій Британії ( Wise, Revolut і ще один на букву M, але не Монобанк🤭). В майбутньому зови мене англосаксом😎
+
0
Три літри
Три літри
3 лютого 2025, 12:59
#
его любимый Буковель никогда не отключают

Карту купи — Буковель не в Польщі.

До слова в мене в Харкові світло не вимикали. У батьків теж. Здається у Харкові взагалі не було вимкнень за минулий і позаминулий тиждень.
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