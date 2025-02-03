В низці областей почали вводити аварійні графіки відключення світла

У низці областей України вранці 3 лютого почали вводити графіки аварійного відключення електроенергії. Українців просять відповідальніше споживати електроенергію, адже причиною є перенавантаження енергомережі. Про це пише РБК-Україна.

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Кіровоградська область

Про аварійні відключення повідомили у «Кіровоградобленерго». У регіоні з 08:30 починають діяти аварійні графіки відключення електроенергії.

Сумська область

У «Сумиобленерго» повідомили, що за вказівкою НЕК «Укренерго», із 08:30 у Сумській області діють для 1 та 2 черг.

«Черга при ГАВ відображається на момент відключення в реальному часі на сайті АТ „Сумиобленерго“ в розділі „Споживачам«-»Відключення“ за вашою адресою чи номером особового рахунку», — сказано у повідомленні.

Полтавська область

У «Полтаваобленерго» також повідомили про застосування аварійних графіків відключення електроенергії.

«В області застосовано ГАВ. Шановні споживачі! За розпорядженням НЕК „Укренерго“, 3 лютого о 08:25 отримана команда на ведення 1−2 черги ГАВ», — сказано у повідомленні.

Дніпропетровська область

Як повідомили в ДТЕК, у Дніпропетровській області сьогодні вранці теж було застосовано графіки аварійного відключення електроенергії.