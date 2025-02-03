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3 лютого 2025, 10:45

Ціни на нафту зростають через торгівельну війну Трампа

Ціни на нафту різко підскочили після того, як президент США Дональд Трамп запровадив мита на товари з Канади, Мексики та Китаю. Це викликало побоювання щодо можливих перебоїв у постачанні сирої нафти, оскільки Канада та Мексика є ключовими постачальниками нафти до США. Про це повідомляє Reuters.

Ціни на нафту різко підскочили після того, як президент США Дональд Трамп запровадив мита на товари з Канади, Мексики та Китаю.
Фото Pixabay

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Динаміка цін

  • Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 1,9%, до 73,89 за барель, після досягнення максимуму 73,89 за барель, після досягнення максимуму 75,18 на початку торгів.
  • Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 0,9%, до 76,34 за барель, після максимуму в 76,34 за барель, після максимуму в 77,34.
  • Ф'ючерси на бензин у США підскочили на 2,86%, до $2,1176 за галон, досягнувши найвищого рівня з 16 січня.

Чому це важливо?

Канада та Мексика є основними джерелами імпорту нафти для США, забезпечуючи близько чверті обсягів сировини, яка переробляється на американських нафтопереробних заводах. Введення мит створює ризики для стабільності поставок, що негативно впливає на ринок.

Торгівельна війна та її наслідки

Трамп оголосив про масштабні тарифи на товари з Мексики, Канади та Китаю, що стало початком нової торгівельної війни. Це може підірвати глобальне економічне зростання та спровокувати новий виток інфляції.

Перспективи ринку

Однак експерти попереджають, що ціни на нафту можуть впасти вже у наступному кварталі. Причинами є погіршення перспектив попиту через тарифи та тиск на країни ОПЕК+ з боку Трампа, який вимагає скорочення видобутку нафти.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
3 лютого 2025, 13:29
#
Тяжелой нефти в США нет, а она нужна для производства салярки. Далее может пойти разным способом. будут покупать отбеленную российскую или венесуэльскую нефть. В противном случае салярка в США подорожает и только навредит имиджу Трампа, что он прекрасно понимает, а значит у него есть план, который не озвучивается. Или это просто понты.
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0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
3 лютого 2025, 14:01
#
С нефти США : бензиновая фракция 35−50 %
Дизельная фракция 15−25 %
Общемировые потребности наоборот. Дизель: ~30 %
Бензин: ~25 %
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