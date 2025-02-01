Яка дохідна нерухомість найвигідніша для інвестування в Україні? Володимир Копоть, автор YouTube каналу про дохідну нерухомість Monitor.Estate, розповідає у відео про актуальні інструменти інвестування в нерухомість під час війни, про переваги, ризики та рентабельність кожного з них:
1 лютого 2025, 11:28
Інвестиції в нерухомість під час війни: Чи живий ринок нерухомості у 2025 році (відео)
- інвестування в нерухомість для здачі в довгострокову оренду;
- інвестування в нерухомість під комерційну оренду (склади);
- інвестування в житло для переселенців, бюджетні квартири та гуртожитки;
- інвестиції в цифрову нерухомість;
- інвестування в курортну нерухомість;
- інвестування в торговельні площі;
- про онлайн курс «Інвестування в дохідну нерухомість» від Академії Мінфін та Володимира Копотя.
Інвестування в дохідну нерухомість
За 14 днів ви навчитесь інвестувати в дохідну нерухомість за умов 2025 року, оцінюючи переваги та ризики кожного об'єкту, і розраховуючи дохідність, щоб почати отримувати прибуток до 14% річних у валюті.
Джерело: Мінфін
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