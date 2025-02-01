Інвестиції в нерухомість під час війни: Чи живий ринок нерухомості у 2025 році (відео)

Яка дохідна нерухомість найвигідніша для інвестування в Україні? Володимир Копоть, автор YouTube каналу про дохідну нерухомість Monitor.Estate, розповідає у відео про актуальні інструменти інвестування в нерухомість під час війни, про переваги, ризики та рентабельність кожного з них: