НБУ прогнозує скорочення міжнародних резервів у 2025 році до $40 млрд

Національний банк України (НБУ) прогнозує зменшення міжнародних резервів країни до 40,5 мільярдів доларів США до кінця 2025 року. Це скорочення, за оцінками регулятора, забезпечить покриття імпорту протягом 4,9 місяця. Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ .

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Згідно зі звітом НБУ, у 2026 році міжнародні резерви України можуть зменшитися до 38,5 мільярдів доларів США.

Прогноз базується на очікуваному значному валютному дефіциті серед населення цього року, що створюватиме тиск на валютному ринку через високий попит на імпортні товари та іноземну валюту.

Поступове поліпшення ситуації очікується завдяки збільшенню інвестицій та залученню боргового капіталу. Зростання експортної виручки, зумовлене підвищенням світових цін на зернові культури, також сприятиме стабілізації платіжного балансу. Проте, цей процес стримуватимуть такі фактори, як дефіцит робочої сили, жорстка конкуренція на зовнішніх ринках та обмежені виробничі потужності.

Важливим фактором впливу на рівень резервів є скорочення міжнародної фінансової допомоги, яка є ключовим джерелом валютних надходжень для України, та одночасне збільшення виплат за зовнішніми боргами. За базовим сценарієм, Україна планує залучити 38,4 мільярда доларів США міжнародного фінансування у 2025 році, 25 мільярдів у 2026 році та 15 мільярдів у 2027 році.