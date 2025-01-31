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31 січня 2025, 12:44

Смертність в Україні торік перевищила народжуваність у 2,8 раза

В Україні впродовж 2024 року було зареєстровано 495,09 тис. смертей, що у 2,8 раза перевищило кількість народжень — 176,78 тис. Про це свідчить звіт про державну реєстрацію актів цивільного стану Міністерства юстиції, передає Інтерфакс-Україна.

В Україні впродовж 2024 року було зареєстровано 495,09 тис. смертей, що у 2,8 раза перевищило кількість народжень — 176,78 тис.
Фото: pixabay.com

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Порівняно із 2023 роком кількість народжених скоротилася на 10,71 тис., або 5,7%, тоді як кількість померлих — лише на 0,2%, або 1,15 тис.

Водночас за даними Мін'юсту, у другому півріччі 2024 року динаміка показників стала трохи кращою: число зареєстрованих народжень порівняно із першим півріччям збільшилося на 1,6% — до 89,02 тис., тоді як число смертей скоротилося на 2,7% — до 244,12 тис.

Де найгірша ситуація

Найгірший показник відношення кількості зареєстрованих померлих до кількості народжених у Херсонській та Донецькій областях — відповідно 11 разів та 8,5 раза.

Також значно гірший за середній показник у Запорізькій та Сумській — 4,7, Харківській — 4,5 та Чернігівській областях — 4,4 раза.

Найкращі показники

За даними Мін'юсту, найкращим цей показник є у Рівненській — 1,6 раза, Закарпатській та Волинській областях — 1,7 раза, Києві — 1,8 раза, Чернівецькій — 1,9 та Львівській областях — 2 рази.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+30
3212242
3212242
31 січня 2025, 12:58
#
«у другому півріччі 2025 року динаміка»

в завтрашній день можуть дивитись…
+
+15
3212242
3212242
31 січня 2025, 12:59
#
«За даними Мін'юсту, найкращим цей показник є у Рівненській — 1,6 раза, Закарпатській та Волинській областях — 1,7 раза, Києві — 1,8 раза, Чернівецькій — 1,9 та Львівській областях — 2 рази.»

Тут смертність над народжуваністю переважає чи все ж таки навпаки?
+
+30
san4os
san4os
31 січня 2025, 14:03
#
Сметртність переважає. Просто по Україні переважає в 2,8 раза. А у Волинській області - всього в 1,7 раза.

Ці області - це західна Україна, де більш спокійно. Закінчиться війна, думаю що і в цілому по Україні статистика покращиться.
+
0
3212242
3212242
31 січня 2025, 14:12
#
Дякую за пояснення, вчитався. Не думав, що настільки погано все, ну але сподіваємося на краще.
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
31 січня 2025, 13:15
#
Скоро нас буде 5,2 млн.
+
0
san4os
san4os
31 січня 2025, 14:06
#
Не скоро. Якщо середня тривалість життя 70 років в Україні, і народжуватиметься вдвічі менше ніж помиратиме — то за 70 років кількість населення вдвічі скоротиться. Потім треба буде ще 70 років щоб ще вдвічі скоротилося…
+
0
TAN72
TAN72
31 січня 2025, 15:28
#
Как раз столько нужно для масонов для их обслуживания.
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