Смертність в Україні торік перевищила народжуваність у 2,8 раза

В Україні впродовж 2024 року було зареєстровано 495,09 тис. смертей, що у 2,8 раза перевищило кількість народжень — 176,78 тис. Про це свідчить звіт про державну реєстрацію актів цивільного стану Міністерства юстиції, передає Інтерфакс-Україна.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Порівняно із 2023 роком кількість народжених скоротилася на 10,71 тис., або 5,7%, тоді як кількість померлих — лише на 0,2%, або 1,15 тис.

Водночас за даними Мін'юсту, у другому півріччі 2024 року динаміка показників стала трохи кращою: число зареєстрованих народжень порівняно із першим півріччям збільшилося на 1,6% — до 89,02 тис., тоді як число смертей скоротилося на 2,7% — до 244,12 тис.

Де найгірша ситуація

Найгірший показник відношення кількості зареєстрованих померлих до кількості народжених у Херсонській та Донецькій областях — відповідно 11 разів та 8,5 раза.

Також значно гірший за середній показник у Запорізькій та Сумській — 4,7, Харківській — 4,5 та Чернігівській областях — 4,4 раза.

Найкращі показники

За даними Мін'юсту, найкращим цей показник є у Рівненській — 1,6 раза, Закарпатській та Волинській областях — 1,7 раза, Києві — 1,8 раза, Чернівецькій — 1,9 та Львівській областях — 2 рази.